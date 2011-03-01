Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Декларационная кампания о доходах завершится 3 мая
О последних новостях в порядке декларирования, а также правилах заполнения соответствующих документов «ЗР» рассказала заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Приморскому краю Елена КАГРАМАНОВА.
- Елена Дмитриевна, произошли ли принципиальные изменения среди списка тех граждан, кто обязан подавать декларацию о доходах в нынешнем году?
- Категории граждан, которые обязаны задекларировать полученные доходы до 3 мая (т.к. 30 апреля выходной, срок декларирования перенесен на ближайший рабочий день), практически не изменились. В числе тех, кто должен подавать декларацию о своих доходах, - традиционно индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения, нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой. С декларацией о доходах за 2010 год обязаны появиться в налоговой инспекции по месту жительства и граждане, сдающие свою собственность в аренду, например, квартиры, гаражи и другое недвижимое имущество. Полагаю, сложно спорить с тем, что сфера частных услуг в России активно расширяется: люди пользуются услугами домработниц, репетиторов, нанимают помощников по содержанию личных домохозяйств. Именно поэтому все перечисленные граждане также обязаны посетить налоговую инспекцию и задекларировать свои доходы, а затем заплатить налог.
- В прошлом году владельцев имущества (автомобилей, квартир и другой собственности), которые продали свое имущество, от предоставления декларации о доходах освободили. Нет необходимости декларировать свой доход родственникам, которые в порядке дарения получили какую-либо собственность, например, квартиру. В этой сфере законодательства были сделаны корректировки?
- Уточню, что граждане, которые являлись собственниками имущества более трех лет, действительно освобождены от налогообложения и подачи декларации о своих доходах. Вместе с тем, те физические лица, которые продали имущество, принадлежащее им на праве собственности, но владели им менее 3-х лет, обязаны заполнить декларацию и уплатить налог на доходы физических лиц. До 3 мая включительно заявить о своих доходах должны и граждане, получившие в дар имущество (кроме тех, кто получил его в дар от членов семьи или близких родственников), выигравшие в лотерею или тотализатор. Сегодня есть масса людей, которые получают доход в денежной и натуральной форме (транспортные средства, акции, доли в уставном капитале, паи и т.п.). Такие граждане также должны подать декларацию и заплатить налог.
- Многих волнует вопрос, где получить заветные бланки налоговых деклараций и отличается ли порядок заполнения данных документов для индивидуальных предпринимателей и обыкновенных граждан?
- Облегчайте себе жизнь - пользуйтесь электронными ресурсами. Обновленную форму декларации за 2010 год (утверждена Приказом ФНС России от 25.11.2010 № ММВ-7-3/654@) можно скачать на сайте Управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю - www.r25.nalog.ru в разделе «Помощь налогоплательщику»/ «Программные средства» или на сайте Главного научно-вычислительного центра (ГНИВЦ) ФНС России (www.gnivc.ru) в разделе «Декларация» рубрики «Программное обеспечение». Декларации за прошлые годы размещены там же.
Первый шаг - вы скачиваете программу на свой компьютер, затем путем простых ответов на конкретные вопросы заполняете форму 3-НДФЛ. Программа автоматически подсчитывает внесенные вами суммы.
Бланки декларации затем распечатываете, заверяете подписью каждый лист и приносите в налоговую инспекцию лично или направляете по почте. Если налогоплательщик пользуется услугами специализированных операторов связи, то декларацию можно направить по телекоммуникационным каналам связи.
Если налогоплательщик отправляет декларацию по почте в «последний день», то есть 3 мая 2011 года, главное, чтобы на штемпеле конверта стояла дата отправки «3 мая 2011 года» - это означает, что он успел подать декларацию в срок, и никакие штрафные санкции за просрочку представления декларации к нему применяться не будут.
- А как быть тем, кто не уверен, вовремя ли он заплатил налог?
- Для этого необходимо зайти на сайт, например, нашего Управления - www.r25.nalog.ru, выбрать online-сервис «Личный кабинет налогоплательщика» и указать ИНН, фамилию, имя и отчество. Одновременно данный сервис позволяет сформировать и платежный документ для погашения долга, например, по земельному, транспортному, имущественному налогам, а также налогу на доходы физических лиц
Новости тематики
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока может стать китайским
- Приморье лишилось крупной страховой компании
- Для Ларисы Белобровой кризис закончился
- Жена Дарькина позвала супруга помочь с управлением банком "Приморье"
- Форекс – как интеллектуальный трейдинг
- В Приморье увеличат прожиточный минимум пенсионеров
- Банк "Приморье" меняет руководство
- Пострадавшим от тайфуна приморцам спишут пени и штрафы по кредитам
- В Приморье детям дали банковские карты в руки
Новости раздела
- Система страхования банковских вкладов будет распространена и на малые предприятия
- Банк, который идет в ногу со временем
- Якутский банк начал падение с выхода в Крым
- Приморские финансисты читают лекции во Всероссийском детском центре "Океан"
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Ставки по ипотечным кредитам продолжают падать
- АТБ судится с "пирамидой"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока может стать китайским
- Приморье лишилось крупной страховой компании
- Некоторые приморцы могут снизить ставку по ипотеке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Турдом какой-то
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- "Луч" вернул историческое название
- Провал резидентов
- Раджин поворачивается передом к Приморью
- Вышли из строя
- Катамаран "Пингвин" соединит Сахалин и Японию
- Сахалинский СК "Аква Сити" станет самым крупным объектом на Дальнем Востоке под одной крышей
- Глава Владивостока пообещал навести порядок на Шаморе