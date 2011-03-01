Декларационная кампания о доходах завершится 3 мая

О последних новостях в порядке декларирования, а также правилах заполнения соответствующих документов «ЗР» рассказала заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Приморскому краю Елена КАГРАМАНОВА.

- Елена Дмитриевна, произошли ли принципиальные изменения среди списка тех граждан, кто обязан подавать декларацию о доходах в нынешнем году?

- Категории граждан, которые обязаны задекларировать полученные доходы до 3 мая (т.к. 30 апреля выходной, срок декларирования перенесен на ближайший рабочий день), практически не изменились. В числе тех, кто должен подавать декларацию о своих доходах, - традиционно индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения, нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой. С декларацией о доходах за 2010 год обязаны появиться в налоговой инспекции по месту жительства и граждане, сдающие свою собственность в аренду, например, квартиры, гаражи и другое недвижимое имущество. Полагаю, сложно спорить с тем, что сфера частных услуг в России активно расширяется: люди пользуются услугами домработниц, репетиторов, нанимают помощников по содержанию личных домохозяйств. Именно поэтому все перечисленные граждане также обязаны посетить налоговую инспекцию и задекларировать свои доходы, а затем заплатить налог.

- В прошлом году владельцев имущества (автомобилей, квартир и другой собственности), которые продали свое имущество, от предоставления декларации о доходах освободили. Нет необходимости декларировать свой доход родственникам, которые в порядке дарения получили какую-либо собственность, например, квартиру. В этой сфере законодательства были сделаны корректировки?

- Уточню, что граждане, которые являлись собственниками имущества более трех лет, действительно освобождены от налогообложения и подачи декларации о своих доходах. Вместе с тем, те физические лица, которые продали имущество, принадлежащее им на праве собственности, но владели им менее 3-х лет, обязаны заполнить декларацию и уплатить налог на доходы физических лиц. До 3 мая включительно заявить о своих доходах должны и граждане, получившие в дар имущество (кроме тех, кто получил его в дар от членов семьи или близких родственников), выигравшие в лотерею или тотализатор. Сегодня есть масса людей, которые получают доход в денежной и натуральной форме (транспортные средства, акции, доли в уставном капитале, паи и т.п.). Такие граждане также должны подать декларацию и заплатить налог.

- Многих волнует вопрос, где получить заветные бланки налоговых деклараций и отличается ли порядок заполнения данных документов для индивидуальных предпринимателей и обыкновенных граждан?

- Облегчайте себе жизнь - пользуйтесь электронными ресурсами. Обновленную форму декларации за 2010 год (утверждена Приказом ФНС России от 25.11.2010 № ММВ-7-3/654@) можно скачать на сайте Управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю - www.r25.nalog.ru в разделе «Помощь налогоплательщику»/ «Программные средства» или на сайте Главного научно-вычислительного центра (ГНИВЦ) ФНС России (www.gnivc.ru) в разделе «Декларация» рубрики «Программное обеспечение». Декларации за прошлые годы размещены там же.

Первый шаг - вы скачиваете программу на свой компьютер, затем путем простых ответов на конкретные вопросы заполняете форму 3-НДФЛ. Программа автоматически подсчитывает внесенные вами суммы.

Бланки декларации затем распечатываете, заверяете подписью каждый лист и приносите в налоговую инспекцию лично или направляете по почте. Если налогоплательщик пользуется услугами специализированных операторов связи, то декларацию можно направить по телекоммуникационным каналам связи.

Если налогоплательщик отправляет декларацию по почте в «последний день», то есть 3 мая 2011 года, главное, чтобы на штемпеле конверта стояла дата отправки «3 мая 2011 года» - это означает, что он успел подать декларацию в срок, и никакие штрафные санкции за просрочку представления декларации к нему применяться не будут.

- А как быть тем, кто не уверен, вовремя ли он заплатил налог?

- Для этого необходимо зайти на сайт, например, нашего Управления - www.r25.nalog.ru, выбрать online-сервис «Личный кабинет налогоплательщика» и указать ИНН, фамилию, имя и отчество. Одновременно данный сервис позволяет сформировать и платежный документ для погашения долга, например, по земельному, транспортному, имущественному налогам, а также налогу на доходы физических лиц