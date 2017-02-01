Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Портфель ипотечных кредитов Хабаровского филиала ВТБ24 в 2016 году превысил 3 млрд рублей
Ипотечное кредитование управляющий Хабаровским филиалом ВТБ24 Владимир СЕЛИВАНОВ назвал «драйвером роста кредитного портфеля в 2016 году». Об этом он сообщил представителям региональных СМИ на пресс-конференции.
По сравнению с 2015 годом портфель ипотечных кредитов в 2016 году вырос на 12% и превысил 3 млрд рублей. На 30 % возросло количество выданной ипотеки.
В прошлом году наблюдался рост и в целом по кредитованию физлиц в ВТБ24: прирост в этом сегменте финансовой деятельности составил более 150 млрд рублей.
Говоря об эффективности работы филиала, его руководитель назвал ряд цифр. Так, например, более чем на полтора миллиарда вырос портфель кредитов малому бизнесу. На 17,5 % по сравнению с 2015 годом увеличилось потребительское кредитование, при этом объем выданных кредитов по итогам года составил 11,3 млрд рублей. В целом совокупный кредитный портфель Хабаровского филиала ВТБ24 достиг почти 25 млрд рублей, увеличившись за 2016 год на 13,5%. Объем привлеченных средств населения по итогам 2016 года вырос на 2,2 млрд рублей и составил 29,7 млрд.
Как отметил спикер, выполнена одна из ключевых задач 2016-го, которая остается актуальной и в текущем году, – наращивание портфеля зарплатных клиентов. Сегодня число «зарплатных» клиентов ВТБ24 в Хабаровском крае и Еврейской автономной области составляет порядка 90 тысяч - каждый пятый работающий в этих регионах.
ВТБ24 планирует в текущем году еще активнее «внедряться» в отдаленные от краевой столицы города и райцентры.
«В рамках Соглашения о сотрудничестве с правительством Хабаровского края, подписанного в ноябре 2016 года, ВТБ24 обеспечивает доступность банковских услуг для жителей отдаленных районов. Не так давно установлены дополнительные банкоматы в Амурске, поселках Селихино, Хор и Эльбан», - прокомментировал Владимир Селиванов.
В 2017 году сеть банкоматов ВТБ24 в Хабаровском крае увеличится еще более чем на 50 устройств.
Управляющий также отметил, что в банке прорабатываются возможные преференции для резидентов ТОСЭР.
Вера КАЛИНИНА.
Новости тематики
- Портфель ипотечных кредитов Хабаровского филиала ВТБ24 в 2016 году превысил 3 млрд рублей
- Банк "Восточный" добавил активов
- Взыскивать долги будут в рамках закона
- В Приморье банки верят в рубль
- Банки Приморья в 2017-м хотят догнать 2014-й по ипотечному кредитованию
- Держи краба!
- Кредитка как резервный фонд
- Ипотечный портфель Сбербанка составил 2,45 трлн рублей
- Задолженность жителей Приморья перед кредитными организациями превысила 20 млрд рублей
- Примсоцбанк назван одним из самых надежных банков России
Новости раздела
- Портфель ипотечных кредитов Хабаровского филиала ВТБ24 в 2016 году превысил 3 млрд рублей
- Банк "Восточный" добавил активов
- Взыскивать долги будут в рамках закона
- В Приморье банки верят в рубль
- Банки Приморья в 2017-м хотят догнать 2014-й по ипотечному кредитованию
- Лжеброкеры атакуют Владивосток
- Держи краба!
- Кредитка как резервный фонд
- Ипотечный портфель Сбербанка составил 2,45 трлн рублей
- Задолженность жителей Приморья перед кредитными организациями превысила 20 млрд рублей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Остров Русский отдали на откуп российскому миллиардеру
- Полицейские в Приморье подозреваются в странных взаимоотношениях
- Приморцам заглянут в кошелек
- ЭРА-ГЛОНАСС парализовала ввоз японских автомобилей в Приморье
- Приморский банк на выходных обокрали на миллионы рублей
- Сын первого вице-премьера Шувалова служил в секретной военной части на острове Русский
- У аэропорта Владивосток сменятся директора
- Бывший чиновник Приморья задержан за взятку в Крыму
- В Приморье появится суперпорт в расчете на Китай
- Крупнейший приморский производитель колбасы и мясопродуктов обновил список совладельцев