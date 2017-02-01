Банк "Восточный" добавил активов

Банк «Восточный» объявил о присоединении Юниаструм банка (Москва). В Единый государственный реестр юридических лиц внесены записи о реорганизации «Восточного» и о прекращении деятельности Юниаструм банка, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Все права, обязанности и имущество Юниаструм банка перешли к банку «Восточный», при этом сеть отделений присоединяемого банка продолжит работать под брендом «Восточный». Главой объединенного банка стал председатель правления «Восточного» Алексей КОРДИЧЕВ.

Активы объединенного банка увеличились на 40%, клиентская база - до 40 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСБ). Портфель кредитов и гарантий субъектам МСБ составляет 60 млрд рублей.

Уже в 2017 году в результате объединения банк планирует сократить суммарные расходы двух банков на 2 млрд рублей и продолжит быть прибыльным в 2017 году согласно международным стандартам финансовой отчетности.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.