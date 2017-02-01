В Приморье расплата уходит в интернет

При выборе услуги интернет-эквайринга бизнес учитывает размер комиссии и удобство работы

Несмотря на то что на Дальнем Востоке по-прежнему популярны расчеты наличными, рынок электронных платежей достаточно бурно развивается. Федеральные и зарубежные бренды уже стабильно предлагают данную опцию своим клиентам. Региональные компании расширяют сферу своей деятельности до интернет-магазинов с возможностью онлайн-платежей, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Оплата услуг, приобретение товаров, билетов на самолет, поезд, в театр и кино в сети становятся привычным делом. «Говоря о популярности и росте данной услуги, можно привести следующие статистические данные. Если количество внутрироссийских интернет-продаж (материальные товары) в 2015 году показало рост на 16% и составляло в рублевом выражении 350 млрд рублей, то в 2016-м этот показатель прибавил еще 24% и составил 800 млрд рублей. Таким образом, мы видим двукратное увеличение рынка за три года. Рынок развернулся к росту, и поведение покупателей вернулось к норме. Популярность и стремительный рост очевидны», - отмечают специалисты регионального филиала ВТБ24

Естественно, что основными игроками выступают ведущие кредитные организации страны. Так, Альфа-Банк покрывает 40% от общего оборота интернет-эквайринга в стране. Среди его клиентов «Аэрофлот», S7, «Яндекс», Beeline, «Одноклассники.ру», «ВКонтакте», «Евросеть». ВТБ24 в федеральном масштабе сотрудничает с такими крупными игроками, как «Ашан», «Юлмарт», Ozon и OzonTravel, РЖД, UTair, авиакомпания «Якутия», OneTwoTrip, а в среди соцсетей обеспечивает эквайринг денежных переводов для Mail.ru Group.

Среди приморских компаний интернет-эквайринг ВТБ24 используют «Дальэнергосбыт», «Дальпартер», Приморская сцена Мариинского театра, «Владлинк», сеть магазинов «Домотехника», «Дальневосточное авиационное агентство «Спектр Авиа Сервис» и другие.

Достаточно активны на рынке интернет-эквайринга банк Tinkoff и банк «Русский стандарт».

Однако процент безналичных платежей с использованием пластиковых карт в наших регионах по-прежнему значительно отстает от наличного оборота денежных средств.

Зачем это нужно

На вопрос о том, зачем подключать услугу интернет-эквайринга, директор по массовому бизнесу Альфа-Банка на Дальнем Востоке Алина КАРПИНСКАЯ приводит следующие доводы. Во-первых, среднестатистический житель России имеет минимум три банковские карты в кошельке. Во-вторых, за последний год каждый десятый россиянин сделал хотя бы одну покупку в интернете. В–третьих, подключение интернет-эквайринга к сайту компании привлекает новых высокодоходных клиентов, предпочитающих оплачивать товары и услуги через интернет. В целом, по статистике, рост выручки компании увеличивается на 20% при подключении удобных способов оплаты.

Рассказывая об особенностях работы с интернет-эквайрингом от ВТБ24, региональные специалисты банка отмечают в том числе высокий уровень одобрения транзакций и низкий уровень charge-back (комиссий с компании-клиента), множество дополнительных сервисов: автоплатежи, оплата через IVR, предавторизация, инвойсинг (выставление счета) и многое другое.

Альфа-Банк, в свою очередь, предложил предпринимателям способ организовать прием оплаты банковскими картами без технических доработок, которые, как правило, связаны с CMS сайта. «Интернет-эквайринг Лайт» - услуга для компаний малого бизнеса и ИП по приему платежей в интернете по картам Visa и MasterCard - предусматривает направление покупателю платёжной ссылки по e-mail. Сервис позволяет предпринимателям получать оплаты по банковским картам на любой удобной платформе: если прием заказов на товары и услуги осуществляется через группу в социальной сети, по телефону или на сайте. Сервис также можно подключить не имея собственного сайта. После оплаты клиент видит, что транзакция прошла успешно, а компания получает уведомление в личном кабинете сервиса «Интернет-эквайринг Лайт».

Дело не в комиссии

ООО «Центр робототехники», проведя мониторинг предложений банков и агрегаторов, решило остановиться на платежном сервисе PayAnyWay (головной офис компании находится в Йошкар-Оле).

«Несмотря на то что комиссия системы за услуги интернет-эквайринга составляет 5%, нас устраивают сервис, предоставляемый компанией, и огромный перечень платежных сервисов, который может быть доступен нашим клиентам, безопасность и оперативность платежей, - говорит заведующий производством ООО «Центр робототехники» Андрей ГРИДИН. - С практической точки зрения данную систему легко подсоединить к сайту, весь переговорный процесс и установка платежных сервисов на сайт интернет-магазина проходят за считанные дни. Как правило, основными требованиями подобных систем являются совпадение CMS-кода сайта и, разумеется, правовые нюансы обеспечения деятельности со стороны компании, подключившейся к системе интернет-эквайринга».

«Сегодня нам интересна «Робокасса» именно потому, что позволяет присоединиться к большому виду платежей - как через банковские карты, так и через платежные системы «Яндекс.Деньги», «Элекснет», «Город», WebMoney и т.д., - говорит директор компании «ВладКупон» Анатолий ПРОКЛОВ. - В начале 2016 года эта платежный агрегатор испытывал проблемы, связанные с отзывом лицензии банка «Океан», с которым плотно сотрудничал. Наша компания также определенное время не могла вывести деньги, размещенные в системе. Однако данные сложности удалось решить. И сегодня нас вполне устраивает ее уровень услуг: безопасность и скорость. Несмотря на комиссию в 5%. Как раз в период сложностей с банком «Океан» мы заметили, что новая опция – «бесплатный купон» – на сайте оказалась популярна, количество оформления таких купонов и уровень пользования услугами компаний, которые предоставляют свои услуги на нашем сайте, увеличились в три раза. В будущем планируем перейти на использование бесплатных купонов и минимизировать общение с оплатой купонов через интернет-эквайринг. Такова наша стратегия».

Директор ООО «Современная торговля» (больше известное приморцам как «100СП») Андрей СЕМЧУК отмечает, что при выборе услуги интернет-эквайринга его компания в первую очередь учитывает размер комиссии и удобство работы с партнером. «Также важны легкость интеграции с платежными системами и надежность работы платежного шлюза. Небанковских компаний, предоставляющих услуги интернет-эквайринга, сейчас достаточно много. Например, Payonline, «Яндекс.касса», PayU - их мы тоже рассматривали при выборе. Но в данный момент у нас интернет-эквайринг работает через Сбербанк, хотя ранее работали с банком Русский стандарт». Продажа товаров на сайте 100sp.ru идет с минимальными наценками, и наши продавцы борются буквально за каждый процент, а интернет-эквайринг - достаточно дорогое удовольствие: - средняя комиссия для небольших интернет-магазинов редко опускается ниже 2,5-3%. Это, безусловно, значительное препятствие для его широкого внедрения. Хотелось бы пожелать банкам развивать свои системы и делать их более удобными для интернет-проектов. Кроме того, хочется увидеть действия властей, которые способствуют снижению платежных комиссий, как это произошло в европейских странах», - говорит топ-менеджер.

Яна МАЛЬЦЕВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.