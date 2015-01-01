"Золотой Рог" провел опрос: "Чего хорошего вы ожидаете в 2015 году?"

Ирина КОЧУБЕЙ, председатель правления банка «Приморье»:

- Ожидать нужно всегда только хороших перемен. Ситуация сейчас сложилась в нашей стране непростая, но трудные времена рано или поздно проходят. Будущий год должен показать всем нам, насколько мы готовы к самым неожиданным изменениям, насколько устойчивы и стабильны.

В наступающем году банк «Приморье» планирует выйти в новые регионы страны, усилить международную составляющую деятельности, представить новые уникальные предложения для наших клиентов. Мы много работаем над этими задачами, активно развиваемся и идем в ногу со временем, и для нас важно, чтобы любые перемены положительно отражались не только на нашей деятельности, но и в работе и в жизни наших клиентов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.