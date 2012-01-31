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ВТБ обозначил партнеров в Дальневосточном регионе
27 января банк ВТБ и лесопромышленный холдинг RFP Group подписали соглашение о предоставлении лесодобытчикам открытой кредитной линии на сумму $11 млн. Данный лимит предусматривает среднесрочное (до 5 лет) финансирование текущей деятельности и капитальных вложений холдинга, в том числе приобретение специализированной техники для лесозаготовительных предприятий, покупку и модернизацию судов.
Как в ходе пресс-конференции подчеркнул прибывший на Дальний Восток с рабочим визитом старший вице-президент, начальник департамента региональной сети ОАО «Банк ВТБ» Чаба ЗЕНТАИ, сотрудничество ВТБ с RFP Group является сегодня одним из ключевых проектов банка в регионе.
Не менее перспективного для себя бизнес-партнера ВТБ видит и в ОАО «Хабаровский аэропорт». По словам управляющего филиалом ВТБ в Хабаровске Евгения ОРЛОВА, «планов сотрудничества банка с этим предприятием очень много». В частности, ВТБ готов открыть для аэропорта кредитную линию на сумму 1,5 млрд рублей, а сам Евгений Орлов вошел в состав совета директоров акционерного общества.
- Дальний Восток для нас – территория перспективная. Банк постоянно стремится зайти в крупные региональные проекты и делает это достаточно успешно, - подчеркнул Чаба Зентаи. – У партнеров есть заинтересованность в сотрудничестве с нами. Уверен, что в будущем крупных проектов здесь будет еще больше.
Говоря об основных итогах работы ВТБ в прошлом году, Чаба Зентаи отметил, что 2011 год стал, «наверное, самым успешным годом в истории банка». Кредитный портфель существенно нарастил свои объемы, составив 340 млрд рублей в целом по стране и почти 20 млрд рублей по Хабаровскому краю.
- В сравнении с 2010 годом прибыль банка значительно выросла. Это позволяет развиваться дальше, и наша сегодняшняя стратегия – это реформирование региональной сети, - рассказал Чаба Зентаи. – Мы намерены ускорить рабочие процессы и сократить затраты на одну банковскую операцию, а также обеспечить соблюдение единых стандартов обслуживания во всех регионах страны.
Глеб АЛЕНИШКО, «Золотой Рог Хабаровск».
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