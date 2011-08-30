Черные списки ПФР

Отделение пенсионного фонда России по Хабаровскому краю опубликовало «черный» список неплательщиков, долг каждого из которых в ПФР превышает 5 млн рублей.

В список от Хабаровска попали: ОАО «Хабаровский завод им. Горького», МУП «Трамвайно-троллейбусное управление», ХГКУП «Крайдорпредприятие», ОАО «179 судоремонтный завод», ОАО «Племптицезавод «Хабаровский», НОУ ХОТШ ДОСААФ России. В Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе крупными должниками признаны: ООО «АСЗ-Металлург», ОАО «Амурская Эра», ООО «Литмаш», ОАО «КЗПТО», ООО «Амурметаллсервис».

В целом, по итогам принятой отчетности, органы ПФР Хабаровского края выявили задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование у 5 тысяч работодателей на общую сумму 1,4 млрд рублей. На этих предприятиях трудятся более 9 тысяч человек.