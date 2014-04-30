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Банк ВТБ провел в Хабаровске международную конференцию
Дискуссия бизнеса, власти и банковского сообщества состоялась в городе Хабаровске в рамках международной конференции «Движение к успеху. Опережая время. Отменяя расстояния». В мероприятии, организованном банком ВТБ, приняли участие представители руководства финансовой организации, более 200 руководителей дальневосточных предприятий и партнеры банка из Китая, Японии, Кореи, Малайзии.
- Интерес руководителей дальневосточных предприятий, вовлеченность в диалог, которые мы наблюдали на конференции, еще раз подтверждают готовность регионального бизнеса развивать сотрудничество с банком. Перспективы края дают нам возможность планировать здесь активное развитие и рост доли рынка, для этого у ВТБ есть все финансовые инструменты, - подчеркнул член правления банка ВТБ Чаба ЗЕНТАИ.
Во время визита в краевую столицу представители финансового института провели встречу с губернатором Хабаровского края Вячеславом ШПОРТОМ, обсудив проект строительства автодороги в объезд Хабаровска на условиях государственно-частного партнерства. Заместитель президента-председателя правления ОАО Банка ВТБ Михаил ОСЕЕВСКИЙ отметил, что уже в следующем году проект может войти в стадию практической реализации. В целом объем планируемых сделок с предприятиями региона оцениваются в 17,5 млрд рублей.
Мария КОНСТАНТИНОВА. Газета "Золотой Рог", Хабаровск.
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