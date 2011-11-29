Пессимистичный и оптимистичный взгляды дальневосточных финансистов на 2012 год

В Хабаровском офисе Азиатско-Тихоокеанского Банка состоялся круглый стол на тему «Настроение финансовых организаций города. Как 2011 год заканчивается, к чему готовимся?».

Директор дальневосточного теруправления АТБ Сергей ЯКИМОВ отметил, что в последнее время рынок ликвидности в целом сжимается, хотя сам банк к концу года показывает хорошие результаты, отмеченные ростом основных показателей.

Обострившаяся борьба за деньги вкладчиков толкает банки к повышению процентных ставок, что негативным образом отражается на кредитовании корпоративного сектора. Председатель совета по предпринимательству при губернаторе Хабаровского края Сергей СТЕПАНОВ сообщил, что сейчас предприятия малого и среднего бизнеса могут получить самый недорогой кредит под 13,5% годовых, а еще 3 месяца назад минимальная ставка находилась у 9%. Не испытывает председатель совета рабочего вдохновения и глядя в 2012 год. По его мнению, базовые условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке в этот период будут только ужесточаться.

Присутствовавшие на круглом столе представители страховой отрасли предсказали дальнейший передел рынка страхования, вызванный на сей раз новыми видами обязательной страховки опасных промышленных объектов, к работе с которой удалось пробиться только 24 российским страховым компаниям.

А вот Ольга ИВАНЧЕНКО, представлявшая на заседании главное управление Банка России по Хабаровскому краю, сообщила, что результаты проводимого управлением мониторинга предприятий говорят о преобладании позитивных ожиданий в сфере производства. Настроения руководителей участвующих в мониторинге предприятий реального сектора экономики в конце 2011 года оказались лучше, чем были в его начале. И хотя оценки спроса на продукцию местных компаний показывают ожидание его дальнейшего снижения, пессимизма у дальневосточников оказывается меньше, чем у их коллег из центральной России. Поможет ли оптимизм промышленному росту – покажет статистика наступающего 2012 года.