www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 56.56 р.
EUR: 73.42 р. 10 CNY: 92.46 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Пессимистичный и оптимистичный взгляды дальневосточных финансистов на 2012 год

29 Ноября 2011, 16:11 | Хабаровск

В Хабаровском офисе Азиатско-Тихоокеанского Банка состоялся круглый стол на тему «Настроение финансовых организаций города. Как 2011 год заканчивается, к чему готовимся?».

Директор дальневосточного теруправления АТБ Сергей ЯКИМОВ отметил, что в последнее время рынок ликвидности в целом сжимается, хотя сам банк к концу года показывает хорошие результаты, отмеченные ростом основных показателей.

Обострившаяся борьба за деньги вкладчиков толкает банки к повышению процентных ставок, что негативным образом отражается на кредитовании корпоративного сектора. Председатель совета по предпринимательству при губернаторе Хабаровского края Сергей СТЕПАНОВ сообщил, что сейчас предприятия малого и среднего бизнеса могут получить самый недорогой кредит под 13,5% годовых, а еще 3 месяца назад минимальная ставка находилась у 9%. Не испытывает председатель совета рабочего вдохновения и глядя в 2012 год. По его мнению, базовые условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке в этот период будут только ужесточаться.

Присутствовавшие на круглом столе представители страховой отрасли предсказали дальнейший передел рынка страхования, вызванный на сей раз новыми видами обязательной страховки опасных промышленных объектов, к работе с которой удалось пробиться только 24 российским страховым компаниям.

А вот Ольга ИВАНЧЕНКО, представлявшая на заседании главное управление Банка России по Хабаровскому краю, сообщила, что результаты проводимого управлением мониторинга предприятий говорят о преобладании позитивных ожиданий в сфере производства. Настроения руководителей участвующих в мониторинге предприятий реального сектора экономики в конце 2011 года оказались лучше, чем были в его начале. И хотя оценки спроса на продукцию местных компаний показывают ожидание его дальнейшего снижения, пессимизма у дальневосточников оказывается меньше, чем у их коллег из центральной России. Поможет ли оптимизм промышленному росту – покажет статистика наступающего 2012 года.

Автор: Александр Зубов
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru