Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Оптимистичный и пессимистичный взгляды дальневосточных финансистов на 2012 год
В Хабаровском офисе Азиатско-Тихоокеанского Банка состоялся круглый стол на тему «Настроение финансовых организаций города. Как 2011 год заканчивается, к чему готовимся?».
Директор дальневосточного теруправления АТБ Сергей ЯКИМОВ отметил, что в последнее время рынок ликвидности в целом сжимается, хотя сам банк к концу года показывает хорошие результаты, отмеченные ростом основных показателей.
Обострившаяся борьба за деньги вкладчиков толкает банки к повышению процентных ставок, что негативным образом отражается на кредитовании корпоративного сектора. Председатель совета по предпринимательству при губернаторе Хабаровского края Сергей СТЕПАНОВ сообщил, что сейчас предприятия малого и среднего бизнеса могут получить самый недорогой кредит под 13,5% годовых, а еще 3 месяца назад минимальная ставка находилась у 9%. Не испытывает председатель совета рабочего вдохновения и глядя в 2012 год. По его мнению, базовые условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке в этот период будут только ужесточаться.
Присутствовавшие на круглом столе представители страховой отрасли предсказали дальнейший передел рынка страхования, вызванный на сей раз новыми видами обязательной страховки опасных промышленных объектов, к работе с которой удалось пробиться только 24 российским страховым компаниям.
А вот Ольга ИВАНЧЕНКО, представлявшая на заседании главное управление Банка России по Хабаровскому краю, сообщила, что результаты проводимого управлением мониторинга предприятий говорят о преобладании позитивных ожиданий в сфере производства. Настроения руководителей участвующих в мониторинге предприятий реального сектора экономики в конце 2011 года оказались лучше, чем были в его начале. И хотя оценки спроса на продукцию местных компаний показывают ожидание его дальнейшего снижения, пессимизма у дальневосточников оказывается меньше, чем у их коллег из центральной России. Поможет ли оптимизм промышленному росту – покажет статистика наступающего 2012 года.
Новости тематики
- Прибыль российских банков выросла в семь раз
- ВТБ24 открыл в Хабаровске офис для состоятельных клиентов
- Сбербанк собрался ежегодно обучать по 100 тысяч желающих начать свой бизнес
- Хабаровский край будет погашать дефицит бюджета за счет кредитов
- Финансисты дальневосточной столицы отличились на ниве эффективного управления долгом
- Хабаровску набили цену
- В Хабаровском крае основные должники – крупные предприятия
- До конца года на дороги Хабаровского края потратят еще 5 млрд руб.
- С 15 июля в Хабаровске начнется 2-й этап акции «Должник»
- ФК «Дальний Восток» поможет эффективно управлять дебиторской задолженностью
Новости раздела
- Правительство Хабаровского края и Банк "Открытие" заключили соглашение о сотрудничестве
- 20,5 млрд рублей выдал предприятиям региона Хабаровский филиал ВТБ
- Прибыль российских банков выросла в семь раз
- Сборы Страховой Группы "ХОСКА" в Хабаровске превысили 100 млн рублей
- "Ханты-Мансийский банк Открытие" высаживается в Хабаровске
- В Хабаровском крае средняя заработная плата составляет 45 750 рублей
- Кредитный портфель ВТБ в Хабаровском крае вырос на 70%
- Кредитный портфель хабаровского филиала ВТБ24 составил 25,6 млрд рублей
- "Балтийский банк" закроет неэффективный филиал в Хабаровске
- ВТБ24 открыл в Хабаровске офис для состоятельных клиентов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора