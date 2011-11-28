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У ОТП Банка появился филиал в Хабаровске

28 Ноября 2011, 13:55 | Хабаровск

ХАБАРОВСК, 28 ноября, ZRPRESS. 21 ноября 2011 года ЦБ РФ зарегистрировал новый филиал ОТП Банка - "Дальневосточный".

Филиал находится по адресу: г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 104, Лит. А. Нужно отметить, что это единственный филиал банка на Дальнем Востоке.

Досье «ЗР»

Инвестсбербанк был образован в 1994 г. Работает на рынке как универсальный розничный банк. Основа деятельности Банка — предоставление максимально широкого ассортимента банковских услуг и продуктов. Это расчетно-кассовое обслуживание, инкассация, конверсионные операции, любые формы международных расчетов, операции с ценными бумагами, выпуск и обслуживание пластиковых карт, размещение денежных средств предприятий и частных лиц в любых сегментах финансового рынка, широкий выбор услуг кредитного характера для юридических и для физических лиц.

В 2006 г. контрольный пакет акций Инвестсбербанка приобрел венгерский OTП – Банк. Эта сделка получила одобрение ЦБ России, антимонопольного ведомства РФ, а также венгерского ведомства финансового надзора. Единоличный руководитель исполнительного органа: Коровин Алексей Александрович, уставный капитал: 2118013853 руб. Имеет 75 допофисов, 48 операционных касс вне кассового узла и 10 филиалов по России.

Автор: Мария Кузовлева
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