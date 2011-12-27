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Сбербанк открыл в Хабаровске Центр эмиссии банковских карт
21 декабря в Хабаровске открылся Центр эмиссии банковских карт Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». Уже сегодня период получения карты сократился в несколько раз для пяти субъектов ДФО. На очереди – весь Дальний Восток и Забайкалье.
Выпускать банковские карты на территории Дальневосточного региона Сбербанк начал 30 декабря 2008 года, организовав соответствующее производство в п. Переяславка Хабаровского края. За три года на оборудовании центра было выпущено более 2,5 млн пластиковых карт массового сегмента. Однако сегодня Центр эмиссии банковских карт (ЦЭБК) Дальневосточного Сбербанка переходит на новый качественный уровень. Согласно решению центрального аппарата ОАО «Сбербанк России» до 1 января 2014 года, из девяти существующих останется четыре укрупненных центра эмиссии – в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Хабаровске. По словам зампредседателя Дальневосточного банка Сбербанка России Андрея БИЛАНА, это позволит Сбербанку значительно развить бизнес по обороту банковских карт на всей территории ДВ, а также позитивно скажется на экономике и статусе Хабаровска и Хабаровского края.
До настоящего времени в центре эмиссии Дальневосточного Сбербанка выпускались только карты массового сегмента (с магнитной полосой), а более «дорогие» («чиповые») карты эмитировались в Москве и доходили до дальневосточников зачастую лишь спустя две недели после подачи заявки. Новое оборудование, установленное в хабаровском ЦЭБК, позволит выпускать всю линейку банковских карт, которые Сбербанк предлагает своим клиентам, – от Maestro «Социальных» до карт Gold, Platinum и Infinity, относящихся к классу «Премиум».
Особенно важно, что благодаря работе нового эмиссионного центра значительно сократились сроки доставки выпущенных карт клиентам банка. Так, по Хабаровску они составляют всего два дня с момента подачи заявления, по территориям края – три. До жителей Приморского края, Амурской, Еврейской автономной и Сахалинской областей карты Сбербанка доходят теперь за четыре дня.
- Нами была проведена действительно большая работа. Ее результат – существенное улучшение сервиса, предоставляемого нашим клиентам, - отметил в ходе торжественного открытия ЦЭБК председатель Дальневосточного банка Сбербанка России Валерий ПЫТНЕВ. – Отныне мы сможем выпускать на Дальнем Востоке всю линейку наших пластиковых карт, а клиенты банка смогут с гораздо большей скоростью их получать. То, что ранее часто становилось поводом для недовольств, осталось в прошлом.
Все производственные процессы нового центра полностью автоматизированы, его мощность составляет более 4 млн карт в год, или 5 тыс. карт в день. При этом, как подчеркнул Андрей Билан, оборудование ЦЭБК построено по модульному принципу, что позволяет при необходимости оперативно увеличить его мощность. В настоящее время центр эмиссии Дальневосточного Сбербанка готов обеспечить пластиковыми картами жителей пяти субъектов ДФО. Однако уже в первом квартале 2012 года в «зону ответственности» хабаровского ЦЭБК планируется добавить Магаданскую область, Камчатский край, Республику Саха (Якутия) и Чукотский АО. В дальнейших планах – выпуск карт для Забайкальского края, Иркутской области и Республики Бурятия.
- Производственной мощности нового центра эмиссии вполне достаточно, чтобы удовлетворить все потребности нашей клиентуры – как нынешней, так и будущей, - отметил Валерий Пытнев. – Создание ЦЭБК – еще один повод понять, что Сбербанк действительно очень быстро меняется и эти изменения идут во благо дальневосточникам.
В подтверждение этих слов, Андрей Билан сообщил, что в настоящее время Сбербанк активно работает над созданием банковской карты нового поколения, основанной на технологии pay-pass, которая позволит осуществлять платежи и снимать наличные деньги бесконтактно.
- Средний срок службы карты составляет 2-3 года из-за постепенного изнашивания электронного чипа. Но уже в конце 2012 года мы, скорее всего, начнем эмиссию бесконтактных карт, практически не имеющих ограничений по сроку эксплуатации. Сегодня мы эту технологию активно прорабатываем и надеемся представить ее на предстоящем саммите АТЭС во Владивостоке, - рассказал Андрей Билан. – Банкоматы Сбербанка, соответственно, также будут модернизированы путем монтирования в них специальных панелей-сканеров, которые позволят работать с бесконтактными картами.
Глеб АЛЕНИШКО, «Золотой Рог в Хабаровске».
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