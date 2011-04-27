Как коллекторские агентства делают бизнес

Кредитование всегда тесно сопряжено с рисками для банков, ведь количество заемщиков, просрочивающих или вовсе не осуществляющих выплаты по кредиту, исчисляется по России сотнями тысяч.

Об особенностях работы коллекторских агентств, выкупающих у банков такие проблемные активы, а также о состоянии регионального рынка коллекторских услуг «ЗР» рассказал начальник 3 ранга финансово-экономического управления ОАО «Первое коллекторское бюро» Николай ДОВГИЙ.

- Николай Васильевич, сколько коллекторских агентств действует сегодня на территории Хабаровского края? Кризис породил спрос на ваши услуги?

- Среди крупных агентств федерального масштаба мы в регионе, пожалуй, единственные. Однако этот бизнес сам по себе очень мобилен и позволяет охватывать достаточно большие территории. Поэтому в Хабаровском крае, кроме нас, действуют небольшие представительства от ряда московских и даже зарубежных, европейских коллекторских агентств. То же самое можно сказать и про «Первое коллекторское бюро» («ПКБ»). Головные офисы компании находятся в Хабаровске и Москве, но мы работаем по всей стране благодаря сети филиалов и отделений. Отмечу, что среди лидеров российского рынка коллекторских услуг ОАО «ПКБ» - единственная компания, которая основана не в центральном регионе. Сегодня в штате около тысячи человек. И все же порядка 40% объемов нашей работы приходится на Дальний Восток и Забайкалье. Коллекторские агентства в нашей стране начали появляться с наступлением пика потребительского кредитования, т.е. в 2005-2006 гг.

- Кто ваши клиенты? На каких условиях, как правило, работают коллекторы?

- Вообще, одним из основных направлений деятельности коллекторов, помимо сопровождения задолженности на условиях агентирования, является выкуп проблемных активов как физических, так и юридических лиц на основании договора цессии, т.е. переуступки прав требования. На практике обращения частных лиц очень редки, и практически мы работаем только с организациями. Большинство наших партнеров - банки. Сегмент строительного сектора, энергетиков, ЖКХ очень небольшой. Конечно, у энергетических компаний сегодня немало должников, но у них нет такой коммерческой мотивации для обращения к коллекторам, как у банков. Но в 2011 году мы ожидаем рост востребованности наших услуг со стороны энергетиков, а также операторов связи.

Если еще несколько лет назад банки нередко продавали и передавали на сопровождение коллекторам кредиты, просроченные на 30-90 дней, то сегодня они стараются отработать эту «легкую зону» самостоятельно. Как показывает практика, при таких небольших просрочках 8 из 10 заемщиков достаточно просто позвонить и напомнить о задолженности. Как правило, они выплачивают полную сумму займа безо всяких проблем. Сегодня банки продают коллекторам почти «безнадежные» кредитные портфели, с просрочкой больше года. Это составляет не менее 20% от всех просроченных кредитов. Суммы займов также существенно изменились. Так, в 2005-2006 годах наиболее востребованными были потребительские кредиты на 10-50 тыс. рублей. Сегодня средние суммы возросли до 70-100 тыс., не говоря уже об ипотеке и автокредитовании.

И лишь в 30% случаев просроченные кредиты можно вернуть полностью. Поэтому коллекторы, можно сказать, покупают проблемные активы оптом. Мы очень редко рассматриваем портфели менее 100 кредитов, т.к. чем больше ссуд мы приобретем, тем выше вероятность, что не все должники будут безнадежными. Кстати, именно по этой причине коллекторские агентства чаще выкупают задолженности физических лиц и очень редко - юридических. Долги по кредитам для субъектов малого и среднего бизнеса - это зона повышенного риска, где очень высок шанс невозврата. Если говорить о ценах, по которым банки продают кредитные портфели, то они, как правило, составляют 1-5% от суммы оставшегося долга.

Некоторые банки организуют собственные коллекторские агентства, работающие только в их интересах. Однако для них это, во-первых, не профильная деятельность. Крупные коллекторские агентства, давно работающие на рынке, имеют значительно больший опыт и преимущество за счет отработки в одном регионе портфелей сразу нескольких банков. Во-вторых, продавая проблемные активы, банки освобождают свои балансы от просроченных займов и сразу получают деньги.

- И почему заемщики не платят долги?

- В 70% случаев это непредвиденные обстоятельства. Наиболее распространенные причины? Например, срочное дорогостоящее лечение или потеря заработка, что, кстати, особенно ярко проявилось в 2008 году, в разгар кадровых сокращений. Довольно часто приходится сталкиваться с нежеланием граждан снижать, пусть и временно, стандарты жизни. Люди могли бы оплачивать кредит, если бы временно ограничили себя в каких-то бытовых нуждах и запросах. Но эти 70% просроченных займов, пусть не полностью, но со временем возвращаются. Около 25% неплательщиков просто не хотят платить, заявляя, что банк не обеднеет. Эти люди не желают понимать, что процентные ставки на кредиты формируются и с учетом потерь из-за таких недобросовестных заемщиков, что фактически они не возвращают деньги вкладчикам банка. Оставшиеся 5% - это «безнадежные» долги, возникающие при полной потере трудоспособности, лишении свободы, мошенничестве, укрывательстве и, наконец, смерти заемщика.

- Какими способами коллекторы возвращают долги? Считается, что этот рынок тесно связан с криминалом.

- Проект ФЗ «О регулировании деятельности по взысканию проблемной задолженности» пока находится в Минэкономразвития. Он разработан при участии профессиональных ассоциаций, включая и «Первое коллекторское бюро». На данный момент коллекторская деятельность регулируется Гражданским кодексом РФ и другими процессуальными кодексами, а также федеральными законами «О персональных данных», «О кредитных историях», «Об исполнительном производстве» и другими. Еще в период становления нашего рынка в России под эгидой коллекторской ассоциации была издана Хартия профессиональных коллекторских агентств, которую подписали и мы.

Практикуемые способы взыскания просроченной и проблемной задолженности сегодня можно условно разделить на три этапа. Первый называется soft-collection. Это дистанционный этап, включающий в себя письменные и sms-уведомления должников, телефонные переговоры с заемщиками. Но при просрочке кредита на год или более этот метод не эффективен. Второй этап – hard-collection, предполагает выезд коллектора к заемщику. Важно в обоих случаях - оказать должнику психологическую поддержку и помочь ему найти выход из сложного финансового положения, чтобы тот смог, пусть частично, но вернуть долг. И, наконец, третий этап - legal-collection, т.е. взыскание в судебном порядке. Однако обращение в суд всегда сопряжено с дополнительными расходами и временными издержками. Потому и заемщику, и коллектору всегда выгоднее решить вопрос с погашением задолженности без суда.

Не секрет, что коллекторов подозревают в «вышибании долгов» через криминальные структуры. В обществе сильны стереотипы, сложившиеся в 90-е годы. Два года назад по стране прошли масштабные прокурорские проверки, которые, однако, не привели ни к одному уголовному делу, ни одна компания тогда не закрылась. Хотя, как и в любой другой сфере, среди коллекторов, вероятно, есть недобросовестные, использующие личные связи с криминальным миром для того, чтобы угрожать должникам. Однако крупные компании дорожат своей репутацией, сотрудники проходят тщательный отбор. Например, в ОАО «ПКБ» коллекторы, устраиваясь на работу, всегда проходят специальную проверку, их работа сопровождается контролем. Поэтому на ваш вопрос могу сказать: наши сотрудники работают строго в рамках закона и руководствуются принципами этики.