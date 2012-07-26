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ВТБ24 заключил соглашение о сотрудничестве с Гарантийным фондом Хабаровского края
ХАБАРОВСК, 26 июля, ZRPRESS. Хабаровский филиал банка ВТБ24 и Гарантийный фонд Хабаровского края подписали соглашение о предоставлении поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего бизнеса. Соглашение дает возможность заемщикам банка получать поручительство Фонда при нехватке залогового обеспечения.
Гарантийный фонд предоставляет поручительства в размере 70% от суммы запрашиваемого кредита, но не более 7 млн рублей, остальную часть заемщик должен обеспечить залогом. Поручительства можно получить по кредитам в сумме свыше 1 млн рублей на срок от 1 года до 5 лет.
"В рамках соглашения субъекты малого и среднего предпринимательства Хабаровского края получат возможность использовать поручительство Фонда в качестве частичного обеспечения по кредиту. Это будет способствовать развитию бизнеса в регионе и повысит доступность заемных ресурсов для предпринимателей края", - прокомментировал подписание соглашения начальник отдела по работе с малым бизнесом Хабаровского филиала ВТБ24 Георгий Виндец.
«Золотой Рог».
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