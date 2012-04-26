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ВТБ продвинет бизнес-сотрудничество с Японией
В 2012 году будет создан совет по продвижению бизнес-сотрудничества между регионами России и Японии, главной целью которого станет содействие малому и среднему бизнесу двух стран во взаимной торговле. Об этом 18 апреля в ходе пресс-конференции рассказал управляющий Хабаровским филиалом банка ВТБ Евгений ОРЛОВ.
По его словам, решения данного совета будут носить рекомендательный характер для японских и российских клиентов по организации взаимной торговли.
- Наша роль, как банка, - предоставить инструменты, которые смогут гарантировать надежность торговых сделок и инвестиций, - отметил Евгений Орлов.
Партнерами ВТБ с японской стороны станут коллеги из Daishi Bank, с которым банки уже обменялись списками клиентов, а также Hikkaido Bank, успевший создать даже специальный департамент, направленный на работу именно с рынком Дальнего Востока. С российской стороны совет возглавит президент Дальневосточной торгово-промышленной палаты Игорь ВОСТРИКОВ.
- Созданная площадка будет открыта как для государственных, так и для коммерческих структур, в том числе - для других российских и японских банков, - сообщил Евгений Орлов. – При этом площадка совета будет расширяться – для этого мы ведем переговоры с коллегами, которые заинтересованы в участии.
Подводя итоги работы Хабаровского филиала ВТБ за первый квартал 2012 года, Евгений Орлов подчеркнул, что этот период был отмечен большим количеством международных контактов, при этом «чувствуется высокая заинтересованность иностранных партнеров к Дальнему Востоку», - считает он. Важно, что в ближайшие годы прогнозируется многократное наращивание объемов сделок в национальной валюте с Китаем.
По словам Евгения Орлова, Китай принял решение об активном продвижении юаня на международные рынки, и уже к 2015-2020 гг. намерен перевести в национальную валюту до 50% своего внешнеторгового оборота. Эксперт подчеркнул, что сегодня доля ВТБ на формирующемся рынке расчетных операций между РФ и КНР в юанях составляет около 50%, однако «конкуренция будет только расти».
- Отмечу, что операции в рублях также становятся все более востребованными китайскими партнерами – за лес и прочие ресурсы они предпочитают платить в нашей национальной валюте, - рассказал Евгений Орлов. – Мы, в свою очередь, ведем активную работу над тем, чтобы и наши, российские предприятия осуществляли внешнеторговые операции в рублях либо юанях. Фактически ВТБ, особенно благодаря филиалу в Шанхае, стал сегодня домашним банком для российских клиентов в Китае и китайских клиентов в России.
Глеб АЛЕНИШКО, "Золотой Рог".
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