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Банк ВТБ открыл кредитную линию Хабаровской топливной компании
26 Апреля 2011, 00:28 | Хабаровск
В рамках поддержки предприятий нефтегазового комплекса банк ВТБ открыл «Хабаровской топливной компании» кредитную линию в размере 200 млн рублей сроком на 12 месяцев. Кредитные средства планируется направить на цели финансирования текущей деятельности компании - закупку нефтепродуктов.
«Хабаровская топливная компания» входит в состав группы компаний «Трансбункер», с которой банк ВТБ с 2000 года связывают тесные партнерские отношения. Помимо кредитования ВТБ осуществляет расчетно-кассовое обслуживание, реализует документарные продукты и обслуживает внешнеэкономическую деятельность ГК «Трансбункер».
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