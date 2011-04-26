Банк ВТБ открыл кредитную линию Хабаровской топливной компании

В рамках поддержки предприятий нефтегазового комплекса банк ВТБ открыл «Хабаровской топливной компании» кредитную линию в размере 200 млн рублей сроком на 12 месяцев. Кредитные средства планируется направить на цели финансирования текущей деятельности компании - закупку нефтепродуктов.

«Хабаровская топливная компания» входит в состав группы компаний «Трансбункер», с которой банк ВТБ с 2000 года связывают тесные партнерские отношения. Помимо кредитования ВТБ осуществляет расчетно-кассовое обслуживание, реализует документарные продукты и обслуживает внешнеэкономическую деятельность ГК «Трансбункер».