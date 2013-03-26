В Хабаровске юань вытесняет доллар в международных расчетах

Объем расчетов в юанях клиентов хабаровского филиала ВТБ за 2 месяца 2013 года составил 6,6 млн юаней, что на 27% выше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба банка.

Хабаровский филиал ВТБ формирует собственную ликвидность юаней и самостоятельно устанавливает курс на основе котировок Азиатско-Тихоокеанского региона. Для расчетов в юанях действуют льготные тарифы, платежи проходят ежедневно. Как сообщает пресс-служба филиала, за 2012 год его клиентами проведено импортных платежей в юанях на сумму 49,5 млн юаней (эквивалентно 7,8 млн долларов), рост на 8% по сравнению с 2011 годом (45,85 млн юаней). Поступила экспортная выручка в объеме 6,8 млн юаней (превышает 1 млн долларов), что является новой тенденцией в расчетах «рубль-юань».

Мария КОНСТАНТИНОВА, газета "Золотой Рог", Хабаровск.