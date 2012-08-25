Наталья ТЕРЕНЬКО, директор Дальневосточного филиала Банка Хоум Кредит: Мы хотим быть ближе к клиенту

Дальневосточный филиал Банка Хоум Кредит открылся и начал активную работу совсем недавно. Однако, несмотря на жесткую конкуренцию, этот новый на региональном рынке банковских услуг игрок вполне уверен в своих силах и намерен уже в ближайшее время занять на Дальнем Востоке лидирующие позиции.

О планах развития и о том, что банк готов сегодня предложить дальневосточникам, «ДК» рассказала директор Дальневосточного филиала банка Наталья ТЕРЕНЬКО.

– Наталья Викторовна, до недавнего времени Банк Хоум Кредит был известен на Дальнем Востоке только за счет товарного кредитования. Совершая покупки в крупных магазинах и торговых центрах, дальневосточники могли оформить кредит у консультанта. Чем была обусловлена необходимость открытия на ДВ полноценного банковского филиала и офисной сети? Какой стратегии развития в регионе намерен придерживаться банк?

– Практически во всех регионах России Банк Хоум Кредит уверенно развивается как универсальный розничный банк уже достаточно долгое время. Но на Дальнем Востоке до 2011 года мы действительно ограничивались только услугами товарного кредитования и были известны как банк, «сидящий в магазинах». В то же время данный регион всегда рассматривался нами как территория с хорошим потенциалом, несмотря на его сложность с точки зрения развития. И когда мы поняли, что кризис 2008-09 годов банк пережил очень хорошо, было принято решение о создании Дальневосточного филиала банка Хоум Кредит – с целью повышения ответственности перед клиентами и контролирующими органами, а также для предоставления полного спектра банковских услуг. Руководство ЦБ, в свою очередь, наше решение полностью поддержало, и в октябре 2011 года филиал был открыт.

В целях полноценного освоения Дальнего Востока мы разработали так называемый «турбоплан». Он может показаться довольно амбициозным, но уже сегодня приносит ощутимые плоды. Так, первый офис Хоум Кредит открыл свои двери для клиентов-дальневосточников 12 мая в Хабаровске. Затем, спустя полгода, количество наших отделений выросло до 18, а присутствие банка распространилось на Владивосток, Якутск, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Южно-Сахалинск, Магадан. Сегодня на очереди – Камчатка, а дальнейшее развитие предполагает охватить и небольшие города с населением от 20 тысяч человек. Данную стратегию можно считать одним из проявлений нашего корпоративного слогана: «Близкий во всех отношениях».

Принимая во внимание столь амбициозные намерения, нетрудно догадаться, что на Дальний Восток мы пришли, что называется, всерьез и надолго. Уверена, что наша молодая и профессиональная команда сумеет достичь этой цели.

– Какие банковские продукты банк готов предложить дальневосточникам?

– Здесь нужно, прежде всего, пояснить, о какой категории дальневосточников идет речь. В настоящее время мы нацелены на работу с физическими лицами. Это та сфера, в которой мы сильны и на которой концентрируем все силы. Именно поэтому в нашем банке сформирована достаточно узкая, но продуманная и интересная для потребителей линейка услуг.

Если говорить о наиболее интересных особенностях кредитования, то отмечу, что за время работы банка в дальневосточных магазинах у нас уже сформировались весьма приличный кредитный портфель и определенная клиентская база. Поэтому заемщики, ранее показавшие себя лояльными банку, сегодня имеют возможность получить очень выгодный кредит наличными на льготных условиях.

Но особенно хотелось бы остановиться на нашей депозитной программе. При ее разработке мы старались учесть все моменты, на которые сегодня обращают внимание вкладчики. Так, пожалуй, самым популярным, востребованным нашим депозитным продуктом является вклад, сочетающий довольно высокую процентную ставку и, что особенно важно, возможность пополнения и снятия средств в любой момент без потери процентов. Кроме того, многих клиентов, желающих оформить вклад, интересует вопрос о ежемесячной капитализации, что свидетельствует о растущей финансовой грамотности россиян и, в частности, дальневосточников. Поэтому соответствующий продукт был также включен в нашу депозитную линейку. Впрочем, не менее востребованным остается и вклад сроком на 2 года, с одной из самых высоких процентных ставок на рынке – до 12%* годовых.

Характерной чертой нашей депозитной программы является и то, что мы установили либеральные требования к минимальной сумме вклада. Клиенты с вкладом в тысячу рублей для нас не менее важны, чем вкладчики, которые размещают полмиллиона и больше.

– Какие еще интересные проекты и услуги банк намерен реализовывать и продвигать на Дальнем Востоке в связи с открытием филиала?

– Помимо потребительского кредитования и депозитов мы готовы предложить нашим клиентам интересные условия по зарплатным проектам. Кстати, в настоящее время уже ведутся переговоры с несколькими организациями о сотрудничестве в данной сфере. Во-первых, участникам зарплатных проектов будут доступны особые, льготные условия кредитования. Во-вторых, Хоум Кредит входит в объединенную расчетную систему (ОРС), что позволяет владельцам наших карт снимать наличные деньги с банкоматов других банков без комиссии. Кроме того, держателям карт доступна услуга «клиент-банк», позволяющая управлять своими счетами и осуществлять любые банковские операции через Интернет, что особенно удобно, когда вы находитесь за границей.

Еще один интересный формат, который мы реализуем сегодня, – это создание сети так называемых «Быстроофисов», расположенных в зданиях крупных магазинов и торговых центров. Это удаленные рабочие места, где сотрудники банка, работающие за фирменной стойкой, смогут оформить и сразу же выдать клиенту кредит наличными.

При этом важная особенность наших «Быстроофисов» – возможность получения кредита разными способами. Самый популярный – выдача средств на пластиковой карте, по которой можно совершать покупки или снимать наличность в банкомате, что удобно и особенно актуально в период отпусков.

– Не секрет, что в условиях жесткой конкуренции немаловажным фактором является качество предоставляемого банком сервиса. Что Дальневосточный филиал банка Хоум Кредит делает и планирует делать в этом направлении?

– Как уже было отмечено, мы стремимся максимально соответствовать нашему корпоративному слогану «Близкий во всех отношениях», а в отношении сервиса – особенно. Мы хотим ассоциироваться с банком, который всегда в шаговой доступности, в офисах которого всегда единые стандарты работы, качественное обслуживание, четкие и понятные ответы на возникающие вопросы.

Так, особое значение мы придаем месторасположению наших отделений, стараясь предоставлять услуги там, где людям будет удобно их получать, – на оживленных пешеходных улицах и перекрестках, в крупных торговых центрах и т.п. Мы хотим быть ближе к клиенту, не заставляя его специально ехать к нам в какую-либо часть города. С особой тщательностью в этом плане мы подошли и к организации офиса для VIP-клиентов в Хабаровске, ориентируясь прежде всего на то, чтобы офис был в центре города и с удобной парковкой.

Пристальное внимание мы уделяем и уровню работы наших сотрудников. Одним из самых эффективных методов развития в этом направлении является система тайных покупателей, или mistery-shopping, которая помогает выявить слабые стороны нашей работы с целью дальнейшего совершенствования.

Досье «ДК»

OOO «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (Home Credit Bank) работает на российском рынке потребительского кредитования с 2002 года и является одним из лидеров этого направления. В настоящее время филиальная сеть банка покрывает всю территорию РФ. Банк является членом Home Credit Group, которая работает на восточно-европейском рынке потребительского кредитования с 1997 года и входит в международную группу компаний PPF – одну из крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы. Клиентская база банка в настоящее время превышает 21 млн клиентов. Сеть дистрибуции банковских продуктов насчитывает свыше 54 000 точек продаж в 7 федеральных округах России. В розничную сеть банка в регионах входят 822 офисов и около 549 банкоматов по всей России. Чистая прибыль составляет 8 284 млн рублей. Чистый кредитный портфель – 96 755 млн рублей. Собственный капитал – 28 011 млн рублей (данные по состоянию на 30.09.11).

*Существенные условия вкладов:

«Только плюсы»: Принимается на срок 24 месяца в рублях РФ. Процентная ставка по вкладу на момент окончания срока вклада составляет 12% годовых в рублях РФ. Минимальная сумма первоначального взноса – 30 000 рублей РФ. Минимальная сумма дополнительного взноса – 3 000 рублей РФ. Проценты выплачиваются в конце срока вклада. Частичное снятие не допускается. При досрочном востребовании вклада или его части с нарушением условий договора последний считается расторгнутым, а проценты начисляются и выплачиваются за фактическое время хранения вклада: до истечения 90 дней с даты внесения вклада, проценты начисляются по ставке вклада «до востребования», от 91 до 180 дня – по ставке 4,5% годовых в рублях РФ, от 181 до 365 дней – 7% годовых в рублях РФ, от 366 до 540 дня – 10% годовых в рублях РФ, 540 дней – 11% годовых в рублях РФ.

Общие условия по вкладам. Одновременно со счетом по учету срочного вклада банк открывает вкладчику счет «до востребования», на который перечисляет вклад и проценты в случаях, предусмотренных договором. Банк взимает вознаграждение за операции по счетам, открываемым вкладчику, в соответствии с «Тарифами ООО «ХКФ Банк» по расчетно-кассовому обслуживанию счетов физических лиц», «Тарифами ООО «ХКФ Банк» по Договору о ведении банковского счета и Тарифным планом (Пакет услуг)». Допускается пролонгация договора при условии, что на момент пролонгации банком предлагается данный вид вклада или вклад с аналогичными существенными условиями.

Свидетельство Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о включении Банка в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов от 11.11.2004 № 170. Информацию о сроке действия предложений уточняйте в офисах Банка.

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Генеральная лицензия № 316 Банка России от 13.10.2011 (бессрочная). ОГРН – 1027700280937.

Глеб Аленишко, «Дальневосточный капитал» .