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ВТБ в Хабаровске ставит рекорды
Банк в первом полугодии удвоил финансовую поддержку предприятий Хабаровского края
Хабаровский филиал ВТБ подвел итоги работы за первое полугодие 2014 года. Ряд показателей на фоне кризисных явлений в экономике страны выглядят рекордными.
По словам управляющего хабаровским филиалом ВТБ Евгения ОРЛОВА, по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года банк в 2 раза увеличил финансовую поддержку предприятий Хабаровского края - доведя ее до 10,2 млрд рублей. Общий объем финансирования за первое полугодие составил 16,2 млрд рублей. По мнению Евгения ОРЛОВА, подобная динамика свидетельствует о достаточно высокой деловой активности регионального бизнеса.
По итогам второго квартала текущего года кредитный портфель филиала ВТБ в Хабаровске составил 33,1 млрд рублей, показав прирост за квартал на 13%. Кредитно-документарный портфель филиала стал весомее на 15% и равен 47,8 млрд рублей. Число заемщиков филиала увеличилось на четверть.
Банк традиционно динамично развивает международное направление бизнеса, обслуживая более 30% внешнеторгового оборота Хабаровского края. По итогам второго квартала общий объем сопровождения филиалом внешнеторговой деятельности региональных предприятий составил $880 млн. Лидирующие позиции филиал удерживает по расчетам в юанях, формируя более 30% рынка. По наблюдениям Евгения Орлова, у российских и китайских компаний интерес к прямым расчетам стабильно растет, что укладывается в сегодняшние тенденции сближения наших стран.
Руководитель хабаровского филиала ВТБ обращает внимание на знаковое событие - первый опцион в юанях, который банк организовал для регионального поставщика полипропиленовой продукции из Китая ООО «Промэнергострой». Сделка на 100 тыс. юаней стала уникальной для регионального рынка. «Если курс юаня к моменту совершения операции будет выше опционного курса, банк обязуется «поставить» клиенту валюту по курсу опциона, не взимая никаких дополнительных комиссий. В этом - страхование клиента от риска колебаний валютного курса», - отметил управляющий филиалом ВТБ в Хабаровске.
Сотрудничество с китайским бизнесом банк планирует развивать через российско-китайский деловой совет, который начинает действовать по примеру российско-японского делового совета, уже наработавшего опыт и ставшего постоянно действующей площадкой неформального сотрудничества. Вопросы сотрудничества с инвесторами КНР представители банка ВТБ обсудили и на первом прошедшем Российско-Китайском ЭКСПО.
- Китайская сторона заинтересована тесно сотрудничать с территориями Дальнего Востока в сфере торговли. Недавно вблизи Фуюаня соседи построили большой логистический центр, через который проходит 70% поставок продуктов и товаров народного потребления. Компания планирует выстроить контакты с нашими предпринимателями, активно наращивать продажи морепродуктов, изделий из кожи, сельскохозяйственных продуктов. Кроме того, китайские инвесторы выражают интерес к строительству производственных мощностей на российской стороне. В настоящее время обсуждается возможность возведения цементного завода в Амурской области с участием предприятий КНР, - сообщил Евгений Орлов.
Мария КОНСТАНТИНОВА. Газета "Золотой Рог", Хабаровск.
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