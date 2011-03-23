Хабаровский филиал ВТБ в 2010 году нарастил объемы платежей в пользу китайских контрагентов

Хабаровский филиал ВТБ, на базе которого действует Расчетный центр с Китаем для всей российской и зарубежной сети банка, в 2010 году существенно нарастил объемы платежей в пользу китайских контрагентов.

По итогам 2010 года их сумма составила более 3 млрд долларов (6-кратный рост к уровню 2009 года) и 78,8 млн юаней. Эксперты банка констатируют: рост платежей Расчетного центра с КНР свидетельствует о посткризисном оживлении торговли с восточным соседом. Стоит отметить, что банк ВТБ в последнее время активно развивает расчеты с Китаем в национальных валютах. Эти операции активизировались в 4 квартале 2010 года, когда были установлены прямые котировки рубль-юань на Китайской валютной бирже и ММВБ. В 2010 году объем платежей в юанях клиентов хабаровского филиала ВТБ превысил 1,5 млн юаней. В Хабаровском крае в юанях контракты с Китаем оплачивают торговые, туристические компании, предприятия в сфере недропользования. Специалисты прогнозируют дальнейший рост расчетов в национальных валютах.