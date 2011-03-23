В Хабаровске профинансируют жилье для молодых

В Хабаровске утверждена городская целевая программа «Жилье для молодых семей на 2011–2015 годы».

Общий объем финансирования программы в течение 5 лет составит 2 млрд 75 млн рублей. Из них 425 млн - из федерального бюджета, по 75 млн выделят краевой и городской бюджеты. Основную же сумму должны вложить молодые семьи – объем их собственных или заемных средств составит 1 млрд 500 млн рублей. Планируется, что социальные выплаты будут предоставляться в размере не менее 30% или 35% от расчетной стоимости жилья, в зависимости от того, есть ли в семье ребенок.

Как сообщает Dvhab.ru - cайт Хабаровска, реализация программы позволит улучшить жилищные условия почти 800 молодым семьям. Ее участником может стать молодая семья, в том числе и неполная, состоящая из одного родителя и одного и более детей. Необходимо, чтобы возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышал 35 лет. Семья должна быть признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с требованиями программы. У нее должны быть доходы, позволяющие получить кредит, либо денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Газета "Золотой Рог".