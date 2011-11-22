Банковский бизнес в Хабаровском крае мало что дает реальному сектору экономики

Банковский бизнес в Хабаровском крае весьма эффективен в плане собственной доходности, но мало что дает реальному сектору экономики как инструмент инвестиционного развития. Такие выводы можно сделать из обсуждения темы влияния финансового рынка на экономическую динамику региона, состоявшегося на очередном заседании экономического совета при губернаторе края.

Завсектором Института экономических исследований, к.э.н. Елена АГЕШИНА, представляя анализ влияния банков на экономику региона, отметила: в объеме привлеченных предприятиями инвестиций в основной капитал доля банков в 2009 году составила не более 10%. Такие показатели равны объемам заемных средств, полученных от небанковских организаций. Бюджетные вложения имеют долю в 28,4%. Зато так называемые «прочие» источники, в числе которых собственные средства предприятий, заняли около 50% в общих вложениях.

При этом средний износ основных фондов компаний Хабаровского края прибился к 50%, становясь тормозом не только инновационного, но и обычного промышленного роста. Идущие на протяжении последних лет объемы инвестиций позволяют поддерживать регион в положении номинального развития, но не дают возможности кардинальным образом изменить состояние реального сектора, сделав его современной, конкурентоспособной частью экономики. По мнению Елены Агешиной, такое положение является весьма неустойчивым и при ожидаемых ухудшениях условий существования, которые могут вылиться в сокращение бюджетных инвестиций и увеличение косвенных налогов, все положительные тенденции развития реальной экономики региона могут быстро сойти к нулевым и даже минусовым отметкам.

При этом сами финансисты чувствуют себя весьма неплохо. Все представленные в регионе банки показывают хорошую прибыль в своих отчетах. Такое положение не нравится представителям реальной экономики, в полной мере ощущающим ограничения в выборе инвестиционных ресурсов. Председатель Хабаровского краевого объединения промышленников и предпринимателей Евгений ШУЛЕПОВ по сути обвинил банковскую систему в иждивенчестве. Председатель совета по предпринимательству при губернаторе края Сергей СТЕПАНОВ заметил, что долгосрочное кредитование в крае, сроком на 5 лет и более, отличается заградительными ставками и высокими требованиями в части залогового обеспечения. Директор ДальНИИ рынка Вадим ЗАУСАЕВ констатировал: для банков реальный сектор экономики региона – слишком рискованная зона вложений в силу созданных ему условий хозяйствования, а не имеющая возможности масштабного технического обновления промышленность все ближе подходит к началу собственной рецессии.

Снял часть напряжения председатель экономического совета, директор Института экономических исследований ДВО РАН, академик РАН Павел МИНАКИР, предложивший не требовать невозможного от работающих в крае банков, являющихся на 100% коммерческими учреждениями. Мировая практика делит кредитные учреждения на коммерческие, зарабатывающие на обслуживании экономики и населения, и инвестиционные, специализирующиеся на осуществлении вложений в проекты и капитал предприятий. В Хабаровском крае до последнего времени параметрам инвестиционного соответствовало только представительство Внешэкономбанка, директор которого Андрей СКОБЕНКО сообщил собравшимся о регистрации ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона», нацеленного на работу даже с предприятиями, не имеющими пока готового проекта развития. Таким образом, расширяется окно возможностей, но хватит ли его размеров для масштабной модернизации – пока не ясно.