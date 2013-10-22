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Дальневосточный Сбербанк прокредитует правительство Хабаровского края
Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» победил в электронных торгах на право финансирования первоочередных статей расходов бюджета правительства Хабаровского края на общую сумму 9,2 млрд рублей.
Всего между банком и правительством края были заключены десять государственных контрактов. Средства пойдут на содержание дорожного хозяйства, выплату заработных плат сотрудникам бюджетных организаций и др. В настоящее время между Дальневосточным банком ОАО «Сбербанк России» и Хабаровским краем заключены государственные контракты на общую сумму более 11,6 млрд рублей.
Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» создан 1 января 2001 года, в его состав вошли отделения, работающие в пяти субъектах Федерации - Хабаровском и Приморском краях, Амурской, Еврейской автономной и Сахалинской областях. Центральный офис банка находится в Хабаровске. В настоящее время по объему привлеченных средств населения банк занимает 48,1% рынка в регионе.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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