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Прожиточный минимум в Хабаровском крае составил 8 988 рублей
21 Ноября 2011, 16:32 | Хабаровск
ВЛАДИВОСТОК, 21 ноября, ZRPRESS. В целом по Хабаровскому краю за III квартал 2011 г. прожиточный минимум установлен в размере 8 988 рублей, для трудоспособного населения – 9 649 рублей, для пенсионеров – 7 238 рублей, для детей до 7лет – 7 936 рублей, детей от 7 до 15 лет – 8 973 рубля.
Такие показатели утверждены губернатором Хабаровского края в постановлении № 107 от 03.11.2011.
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