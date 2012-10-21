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Банк "Возрождение" предложил "ФИМ Целевой"
21 Октября 2012, 14:22 | Хабаровск
ХАБАРОВСК. Банк "Возрождение" начал реализацию кредитного продукта "ФИМ Целевой" совместно с МСП Банком в рамках государственной программы финансовой поддержки МСП.
Отличительной особенностью кредитов по продукту «ФИМ Целевой» является привлекательная ставка для финансирования долгосрочных инвестиционных проектов субъектов МСП.
По сообщениям пресс-служб.
Автор: По сообщениям пресс-служб
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