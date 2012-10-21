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Новая линейка ПИФов в НОМОС-РЕГИОБАНКе

21 Октября 2012, 14:20 | Хабаровск
ХАБАРОВСК. НОМОС-РЕГИОБАНК в сентябре 2012 приступил к продажам новой линейки ПИФов УК НОМОС-БАНКа, в том числе уникального "НОМОС-фонд развивающихся рынков".

Задача банка - сделать более доступными продукты коллективных инвестиций, которые позволят клиентам создавать свой личный капитал.

УК НОМОС-БАНКа вошла в пятерку лидеров по объему привлеченных средств в рейтинге управляющих компаний, составленном порталом Investfunds.ru. За восемь месяцев 2012 года компания привлекла 103 млн рублей.

«Это очень хороший результат, особенно с учетом того, что компания начала свою работу год назад, - отметил генеральный директор УК НОМОС-БАНКа Юрий БЕЛОНОЩЕНКО. - Достичь такого результата помогло правильное позиционирование инвестиционного продукта - паевого инвестиционного фонда, - как инструмента стратегического инвестирования, а не инструмента для спекуляций. Данный подход позволяет предложить клиентам активы по привлекательной цене и сформировать достаточно стабильный портфель».

В соответствии со стратегией развития в настоящее время ключевым сегментом, на который ориентированы активные продажи инвестиционных продуктов управляющей компании, являются клиенты премиального банкинга. «Используемая в банке модель финансового планирования позволяет осуществлять качественные продажи инвестиционного продукта с учетом потребностей каждого конкретного клиента и индивидуального отношения к риску/доходности», - подчеркнул директор департамента премиального банкинга НОМОС-БАНКа Дмитрий ДОМАРЕВ.

По сообщениям пресс-служб.

Автор: По сообщениям пресс-служб
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