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"Доверие" превысило 3 млрд рублей
21 Октября 2012, 14:05 | Хабаровск
ХАБАРОВСК. Объем кредитного портфеля по продукту "Доверие" в Дальневосточном банке ОАО "Сбербанк России" превысил 3 млрд рублей, сообщает пресс-служба банка.
Индивидуальные предприниматели, организации и собственники бизнеса могут получить кредит «Доверие» без залога, всего лишь под поручительство одного физического лица. Средняя сумма кредита постоянно растет. По сравнению с первым полугодием 2012 года в августе она выросла на 30% и составила 900 тысяч рублей. Главные достоинства программы - отсутствие залогового обеспечения, удобные сроки кредитования и короткий срок рассмотрения заявки Условия продукта позволяют предпринимателям максимально оперативно решать задачи успешного развития бизнеса.
По сообщениям пресс-служб.
Автор: По сообщениям пресс-служб
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