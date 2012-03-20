Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
НОМОС-РЕГИОБАНК - банк, достойный доверия
15 марта ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК» и Гарантийный фонд Хабаровского края подписали соглашение о сотрудничестве в рамках программы предоставления поручительств заемщикам банка, что значительно расширит возможности по получению кредитов для малого бизнеса.
Гарантийный фонд Хабаровского края был создан в декабре 2011 года на базе краевого фонда поддержки малого предпринимательства с целью обеспечить доступ субъектов МСП к финансовым ресурсам банковских организаций.
- Реализуемая фондом программа поручительств позволяет решать проблемы предпринимателей, желающих оформить в банке кредит на развитие бизнеса, но не имеющих достаточного залогового обеспечения, - рассказывает директор Фонда поддержки малого предпринимательства Хабаровского края Наталья ИГУМНОВА. - Гарантийный фонд готов брать на себя до 70% кредитных обязательств перед банками-партнерами в сумме до 7 млн рублей на одного заемщика. Общий лимит поручительств, установленный для банков под реализацию программы, в 2012 году составит 360 млн рублей.
Первым банком-партнером, прошедшим конкурсный отбор и подписавшим соглашение с Гарантийным фондом, стал ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК». Участие банка в программе предоставления поручительств, наряду с высоким качеством его кредитных продуктов, откроет перед краевым предпринимательством новые возможности по получению займов на развитие бизнеса, считает Наталья Игумнова.
- В прошлом году кредитование малого бизнеса в НОМОС-РЕГИОБАНКе было выделено в отдельную новую программу. Сегодня у нас уже 15 кредитных продуктов, специально сконструированных под различные потребности и возможности предпринимателей. Банк очень уверенно работает в этом направлении и продолжает улучшать свой сервис и технологии, - отметил вице-президент ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК» Дмитрий ГРИДНЕВ. - Подписание данного соглашения является для нас очень значимым и своевременным событием, т. к. подчеркивает акцент банка, сделанный на кредитовании малого бизнеса, и дает дополнительные возможности при финансировании этого важного сегмента экономики.
Пока более половины всех займов в НОМОС-РЕГИОБАНКе на нужды малого бизнеса составляют овердрафты и другие оборачиваемые продукты. По словам Дмитрия Гриднева, на сегодняшний день это наиболее востребованные продукты. Возможность получения поручительства фонда расширяет потенциал малого бизнеса для получения различных вариантов кредитных продуктов.
Важно, что в рамках кредитования по программе поручительства процентная ставка для заемщиков НОМОС-РЕГИОБАНКа, не имеющих достаточного собственного обеспечения, может быть снижена по сравнению с аналогичным беззалоговым кредитным продуктом за счет выданного поручительства Фондом. По мнению Натальи Игумновой, такие условия для малого бизнеса являются сегодня одними из самых привлекательных и выгодных на региональном банковском рынке.
Глеб АЛЕНИШКО, «Золотой Рог».
Новости тематики
- Правительство Хабаровского края и Банк "Открытие" заключили соглашение о сотрудничестве
- 20,5 млрд рублей выдал предприятиям региона Хабаровский филиал ВТБ
- "Ханты-Мансийский банк Открытие" высаживается в Хабаровске
- Кредитный портфель ВТБ в Хабаровском крае вырос на 70%
- Кредитный портфель хабаровского филиала ВТБ24 составил 25,6 млрд рублей
- "Балтийский банк" закроет неэффективный филиал в Хабаровске
- ВТБ в Хабаровске ставит рекорды
- ВТБ 24 открыл в Хабаровске первый в ДФО офис private banking
- Шанхайский филиал ВТБ начал трансграничные расчеты в юанях
- Хабаровский филиал Росгосстрах Банка подвёл итоги I квартала 2014 г.
Новости раздела
- Правительство Хабаровского края и Банк "Открытие" заключили соглашение о сотрудничестве
- 20,5 млрд рублей выдал предприятиям региона Хабаровский филиал ВТБ
- Прибыль российских банков выросла в семь раз
- Сборы Страховой Группы "ХОСКА" в Хабаровске превысили 100 млн рублей
- "Ханты-Мансийский банк Открытие" высаживается в Хабаровске
- В Хабаровском крае средняя заработная плата составляет 45 750 рублей
- Кредитный портфель ВТБ в Хабаровском крае вырос на 70%
- Кредитный портфель хабаровского филиала ВТБ24 составил 25,6 млрд рублей
- "Балтийский банк" закроет неэффективный филиал в Хабаровске
- ВТБ24 открыл в Хабаровске офис для состоятельных клиентов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм