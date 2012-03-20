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НОМОС-РЕГИОБАНК - банк, достойный доверия

20 Марта 2012, 03:21 | Хабаровск

15 марта ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК» и Гарантийный фонд Хабаровского края подписали соглашение о сотрудничестве в рамках программы предоставления поручительств заемщикам банка, что значительно расширит возможности по получению кредитов для малого бизнеса.

Гарантийный фонд Хабаровского края был создан в декабре 2011 года на базе краевого фонда поддержки малого предпринимательства с целью обеспечить доступ субъектов МСП к финансовым ресурсам банковских организаций.

- Реализуемая фондом программа поручительств позволяет решать проблемы предпринимателей, желающих оформить в банке кредит на развитие бизнеса, но не имеющих достаточного залогового обеспечения, - рассказывает директор Фонда поддержки малого предпринимательства Хабаровского края Наталья ИГУМНОВА. - Гарантийный фонд готов брать на себя до 70% кредитных обязательств перед банками-партнерами в сумме до 7 млн рублей на одного заемщика. Общий лимит поручительств, установленный для банков под реализацию программы, в 2012 году составит 360 млн рублей.

Первым банком-партнером, прошедшим конкурсный отбор и подписавшим соглашение с Гарантийным фондом, стал ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК». Участие банка в программе предоставления поручительств, наряду с высоким качеством его кредитных продуктов, откроет перед краевым предпринимательством новые возможности по получению займов на развитие бизнеса, считает Наталья Игумнова.

- В прошлом году кредитование малого бизнеса в НОМОС-РЕГИОБАНКе было выделено в отдельную новую программу. Сегодня у нас уже 15 кредитных продуктов, специально сконструированных под различные потребности и возможности предпринимателей. Банк очень уверенно работает в этом направлении и продолжает улучшать свой сервис и технологии, - отметил вице-президент ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК» Дмитрий ГРИДНЕВ. - Подписание данного соглашения является для нас очень значимым и своевременным событием, т. к. подчеркивает акцент банка, сделанный на кредитовании малого бизнеса, и дает дополнительные возможности при финансировании этого важного сегмента экономики.

Пока более половины всех займов в НОМОС-РЕГИОБАНКе на нужды малого бизнеса составляют овердрафты и другие оборачиваемые продукты. По словам Дмитрия Гриднева, на сегодняшний день это наиболее востребованные продукты. Возможность получения поручительства фонда расширяет потенциал малого бизнеса для получения различных вариантов кредитных продуктов.

Важно, что в рамках кредитования по программе поручительства процентная ставка для заемщиков НОМОС-РЕГИОБАНКа, не имеющих достаточного собственного обеспечения, может быть снижена по сравнению с аналогичным беззалоговым кредитным продуктом за счет выданного поручительства Фондом. По мнению Натальи Игумновой, такие условия для малого бизнеса являются сегодня одними из самых привлекательных и выгодных на региональном банковском рынке.

Глеб АЛЕНИШКО, «Золотой Рог».

Автор: Глеб Аленишко
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