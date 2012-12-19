Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Росгосстрах будет в каждом почтовом ящике весь 2013 год
В Хабаровске стартовал пилотный проект по приобщению горожан к программам страхования жилья. Вместе с квитанциями на оплату коммунальных услуг жители Хабаровска получили отдельные квитанции, в которых в графе «Наименование услуги» значится «Добровольное страхование за месяц».
По инициативе хабаровской мэрии центром страхования начат проект «Добровольное страхование», в рамках которого каждому из жителей многоэтажных многоквартирных домов Хабаровска предлагается застраховать свою квартиру сроком на 1 год. В ходе подготовки проекта, администрацией краевого центра был составлен рейтинг потенциальных исполнителей – страховых компаний, работающих в краевой столице. Согласно ему, наиболее надежными из них оказались пять, однако реализовывать масштабный проект из пятерки лидеров взялось только ООО «Росгосстрах». Для того, чтобы застраховать свое жилище, нужно просто оплатить сумму, указанную в квитанции, после чего связаться с ближайшим офисом страховой компании, номер которого также указан на квитанционном бланке, назначить встречу со страховщиками и в официальном порядке заключить договор.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Сборы Страховой Группы "ХОСКА" в Хабаровске превысили 100 млн рублей
- Росгосстрах будет в каждом почтовом ящике весь 2013 год
- Рост объемов страхового рынка в Хабаровском крае уступает общероссийскому
- Рост объемов страхового рынка в Хабаровском крае уступает общероссийскому
- ОСАГО: выплаты растут
- В ОСАГО не должно быть случайных
Новости раздела
- Правительство Хабаровского края и Банк "Открытие" заключили соглашение о сотрудничестве
- 20,5 млрд рублей выдал предприятиям региона Хабаровский филиал ВТБ
- Прибыль российских банков выросла в семь раз
- Сборы Страховой Группы "ХОСКА" в Хабаровске превысили 100 млн рублей
- "Ханты-Мансийский банк Открытие" высаживается в Хабаровске
- В Хабаровском крае средняя заработная плата составляет 45 750 рублей
- Кредитный портфель ВТБ в Хабаровском крае вырос на 70%
- Кредитный портфель хабаровского филиала ВТБ24 составил 25,6 млрд рублей
- "Балтийский банк" закроет неэффективный филиал в Хабаровске
- ВТБ24 открыл в Хабаровске офис для состоятельных клиентов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Рубль упадет и очень сильно