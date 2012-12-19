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Росгосстрах будет в каждом почтовом ящике весь 2013 год

19 Декабря 2012, 10:30 | Хабаровск

В Хабаровске стартовал пилотный проект по приобщению горожан к программам страхования жилья. Вместе с квитанциями на оплату коммунальных услуг жители Хабаровска получили отдельные квитанции, в которых в графе «Наименование услуги» значится «Добровольное страхование за месяц».

По инициативе хабаровской мэрии центром страхования начат проект «Добровольное страхование», в рамках которого каждому из жителей многоэтажных многоквартирных домов Хабаровска предлагается застраховать свою квартиру сроком на 1 год. В ходе подготовки проекта, администрацией краевого центра был составлен рейтинг потенциальных исполнителей – страховых компаний, работающих в краевой столице. Согласно ему, наиболее надежными из них оказались пять, однако реализовывать масштабный проект из пятерки лидеров взялось только ООО «Росгосстрах». Для того, чтобы застраховать свое жилище, нужно просто оплатить сумму, указанную в квитанции, после чего связаться с ближайшим офисом страховой компании, номер которого также указан на квитанционном бланке, назначить встречу со страховщиками и в официальном порядке заключить договор.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги: проекты  страхование 






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