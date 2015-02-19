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В Хабаровском крае средняя заработная плата составляет 45 750 рублей
19 Февраля 2015, 17:30 | Хабаровск
В Хабаровском крае средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам к выплате в декабре 2014 года, составила 45 750 рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 0,3%, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Хабаровскстат.
Вместе с тем, реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, уменьшилась за этот период на 10,2%.
Автор: По материалам пресс-службы
Теги: статистика зарплата итоги Хабаровск
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