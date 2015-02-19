В Хабаровском крае средняя заработная плата составляет 45 750 рублей

В Хабаровском крае средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам к выплате в декабре 2014 года, составила 45 750 рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 0,3%, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Хабаровскстат.

Вместе с тем, реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, уменьшилась за этот период на 10,2%.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.