Финансисты дальневосточной столицы отличились на ниве эффективного управления долгом

Хабаровск стал одним из победителей VI Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование в сфере управления общественными финансами».

Город награжден дипломом «За высокое качество управления бюджетными расходами», а финансовый департамент администрации краевого центра - почетной грамотой в номинации «Эффективное управление долгом».

Как сообщает пресс-служба мэрии, в Москве состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса во время общего юбилейного собрания некоммерческого партнерства «Сообщество финансистов России», посвященного 10-летию со дня его образования. Собрание прошло совместно с издательским домом «Бюджет». Помимо наград городу, директору финансового департамента администрации Хабаровска Валерию СОКОЛОВУ была вручена Почетная грамота за высокие достижения в управлении муниципальными финансами города.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.