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Банк Китая (Элос) начал освоение Дальнего Востока
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 18 июня, ZRPRESS. Банк Китая (Элос), российская дочерняя структура Bank of China Limited, впервые за столетнюю историю с момента создания Банка Китая открыл на российском Дальнем Востоке свой филиал.
Как отмечается в сообщении банка, на начальном этапе своей работы Хабаровский филиал будет предоставлять юридическим и физическим лицам, главным образом, такие банковские услуги, как вклады, переводы, в том числе переводы в китайских юанях, аккредитивные и гарантийные формы расчетов в китайских юанях, конверсионные операции.
Основным деловым сегментом, для которого предназначены услуги, оказываемые филиалом, являются предприятия с китайским капиталом и китайские предприниматели, российские компании и бизнесмены, вовлеченные в сферу китайско-российских торгово-экономических отношений.
В дальнейшем по мере своего развития и вхождения на рынок финансовых услуг Дальнего Востока, филиал будет предоставлять кредиты физическим и юридическим лицам, принимать участие в инвестиционных и ипотечных программах, производить операции на финансовых рынках и др.
Досье "ЗР"
Зарубежная филиальная сеть Bank of China насчитывает свыше 800 отделений в 32 странах мира. В 1993 году BOC стал одним из первых иностранных банков, открывших дочерний банк в России. Уставный капитал банка составляет 935 млн рублей.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
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