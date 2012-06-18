Банк Китая (Элос) начал освоение Дальнего Востока

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 18 июня, ZRPRESS. Банк Китая (Элос), российская дочерняя структура Bank of China Limited, впервые за столетнюю историю с момента создания Банка Китая открыл на российском Дальнем Востоке свой филиал.

Как отмечается в сообщении банка, на начальном этапе своей работы Хабаровский филиал будет предоставлять юридическим и физическим лицам, главным образом, такие банковские услуги, как вклады, переводы, в том числе переводы в китайских юанях, аккредитивные и гарантийные формы расчетов в китайских юанях, конверсионные операции.

Основным деловым сегментом, для которого предназначены услуги, оказываемые филиалом, являются предприятия с китайским капиталом и китайские предприниматели, российские компании и бизнесмены, вовлеченные в сферу китайско-российских торгово-экономических отношений.

В дальнейшем по мере своего развития и вхождения на рынок финансовых услуг Дальнего Востока, филиал будет предоставлять кредиты физическим и юридическим лицам, принимать участие в инвестиционных и ипотечных программах, производить операции на финансовых рынках и др.

Досье "ЗР"

Зарубежная филиальная сеть Bank of China насчитывает свыше 800 отделений в 32 странах мира. В 1993 году BOC стал одним из первых иностранных банков, открывших дочерний банк в России. Уставный капитал банка составляет 935 млн рублей.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».