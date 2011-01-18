2010 год был непростым для хабаровского банковского сектора

Ушедший 2010 год стал очередным непростым временем для кредитных организаций. Своими взглядами на ситуацию на рынке банковских услуг в Хабаровском крае с «ЗР» поделилась начальник Главного управления Банка России по Хабаровскому краю Галина БУРАЯ.

- Галина Алексеевна, как вы оцениваете деятельность банковского сектора Хабаровского края в прошедшем году?

- Деятельность кредитных организаций в 2010 году осуществлялась в условиях, когда экономика не оправилась от последствий кризиса. Несмотря на внешние факторы и нестабильность в реальном секторе, кредитные организации Хабаровского края работали устойчиво, обеспечивали своевременное проведение платежей по счетам клиентов, предоставляли кредиты как юридическим, так и физическим лицам, привлекали средства в депозиты, выполняли операции в соответствии с полученными лицензиями. В целях сокращения издержек кредитные организации свою деятельность направляли на расширение перечня и качества предоставляемых услуг, внедрение современных технологий.

В 2010 году Банком России ставка рефинансирования была снижена с 8,75% до 7,75%, а средневзвешенные ставки по кредитам предприятиям и организациям в рублях снизились с 15,7% до 10,2%, физическим лицам - с 21,6% до 19,6%.

Привлекаемые кредитными организациями средства активно размещаются в кредитование экономики и населения: объём предоставленных кредитов по сравнению с 2009 годом увеличился на 23,2%. Во втором полугодии прошлого года активизировался рынок ипотечного кредитования, однако важнейшая проблема заключается в недоступности цен на жилую недвижимость для широких слоёв граждан.

- Какие предприятия больше влияют на формирование общей картины банковского пространства – региональные банки или филиалы общероссийских кредитных организаций?

- Традиционно в регионе кредитные организации, головные офисы которых расположены на другой территории (в основном г. Москва), играют более значимую роль. Соотношение активов региональных банков и инорегиональных филиалов на протяжении длительного периода времени остается неизменным. Доля активов инорегиональных филиалов составляет 83% и по сравнению с 2009 годом практически не изменилась. А в целом, по данным Банка России, Хабаровский край в системе регионов Дальневосточного федерального округа занимает лидирующие позиции по привлечению и размещению денежных средств. Доля края остаётся на высоком уровне 27,6% - по привлеченным вкладам и депозитам и 24,3% - по объему задолженности кредитов, предоставленных заемщикам Хабаровского края.

- Какими основными трендами будет характеризоваться наступивший год?

- В 2011 году кредитные организации будут продолжать совершенствовать свою деятельность по предоставлению финансовых услуг экономике и населению. Вместе с тем, убыточная деятельность предприятий сдерживает темпы кредитования - несвоевременно погашенные кредиты возросли у банков края более чем на 32%.

Развитие системы государственных гарантий и реализация долгосрочных системных мер позволили бы снизить риски банков. На сегодняшний день кредиторы являются наиболее слабой стороной в плане защиты их прав в процессе судебных разбирательств.

В наступившем году дальнейшее развитие получит региональный рынок использования банковских карт: в настоящее время в среднем на 1 жителя края приходится 1 карта (в целом по России – 0,9 карты).