Сбербанк наводит мосты

В июле в Хабаровске, в новом административном здании Дальневосточного Сбербанка, состоялось выездное заседание комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами Сбербанка России. Кроме присутствовавших непосредственно в конференц-зале, во встрече – благодаря режиму видеоконференции – поучаствовали также акционеры из Приморского края, Амурской, Еврейской автономной и Сахалинской областей.

Большое внимание было уделено вопросам стратегии развития банка, о ходе реализации которой дальневосточным миноритариям доложил директор Управления стратегии Сбербанка России Дмитрий ТАРАСОВ.

Стратегические ориентиры

В настоящий момент завершается 3-й этап реализации стратегии банка. С начала 1-го этапа рыночная капитализация банка, несмотря на мировой экономический кризис, выросла с 16 млрд долларов в 2008 году до 78 млрд долларов по итогам 5 месяцев 2011 года. Наиболее актуальными задачами сегодняшнего дня в рамках реализации стратегии в числе прочих заявлены: завершение перехода к ориентированной на клиента системе обслуживания – быстро и максимально удобно; обеспечение развития эффективных технологий; создание организации, способной к постоянному совершенствованию.

Большая работа по совершенствованию системы обслуживания сегодня заметна всем клиентам банка. В 2010 году среднее время ожидания в очереди сократилось в целом по банку на 38%. Рассмотрение заявки на кредитование от корпоративного клиента с 5 – 16 недель снизилось до 2 – 4 недель, значительно упростился и стал прозрачным порядок предоставления документов, профессиональней стала система оценки рисков. Запущенная в мае 2010 года в банке технология выдачи кредитов «Кредитная фабрика» для малого бизнеса позволила увеличить объем выданных данной категории клиентов кредитов с 0,03 млрд рублей в момент начала работы до 5,5 млрд рублей в мае 2011 года. К январю 2012 года сумма «фабричных» кредитов малому бизнесу составит уже 23 млрд рублей.

За время реализации стратегии начало функционировать представительство Сбербанка в Китае, проведены первые операции в Индии. Банк усилил свои позиции в Украине, Белоруссии и Казахстане, продолжает работу в Германии.

Сознательный выбор серьезных людей

По окончании встречи на вопросы «ДК» ответил председатель Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами Сбербанка России Антон ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН.

– Антон Викторович, какие меры удерживают акционеров банка от продажи ценных бумаг, какова роль вашего комитета?

– Рынок удерживает. Сегодня Сбербанк развивается достаточно быстро, что влечет за собой рост капитализации находящихся в нашей собственности акций, увеличивает дивидендную базу и как следствие – размер дивидендов. По капитализации цена «народного IPO» давно превышена. А прибыль на акции в виде дивидендов мы получали даже в кризис. И сначала на эти цели Сбербанк направлял 10% от чистой прибыли, сейчас 12%. Поэтому акционеры банка чувствуют себя весьма уверенно.

Кризис привел к некоторому сокращению числа акционеров – физических лиц. Но это происходило в ситуации, когда люди теряли работу, «оголяли» свои депозиты, продавали имевшиеся акции предприятий и банков, чтобы пережить сложную ситуацию. Теперь же население снова начинает активно пользоваться таким инструментом, как покупка акций Сбербанка России.

В этом процессе задача нашего комитета – подробно объяснять акционерам и тем, кто хочет ими стать, что происходит в банке. Мы – мостик, который обеспечивает постоянную связь акционеров и банка.

– Как вы оцениваете позиции Сбербанка на Дальнем Востоке?

– В Хабаровске мы впервые. До этого побывали в самых разных территориальных подразделениях Сбербанка – на западе, в центральной части, в сибирских регионах страны. По имеющимся у нас данным, я могу резюмировать, что Дальневосточный банк показывает добротный средний уровень в общей системе Сбербанка. И мы уверены, что на этой территории очень хорошие перспективы дальнейшего роста. Хотя бы потому, что такова структура дальневосточной экономики. Здесь много крупных предприятий, а для них Сбербанк предоставляет великолепные условия кредитования и обслуживания.

Экономическая активность местного населения выражается в создании большого количества малых предприятий, для которых важна близость банковской идеологии и инфраструктуры. Сеть Сбербанка дает важные конкурентные преимущества. И потому на Дальнем Востоке не только нынешние, но и перспективные позиции Сбербанка выглядят очень сильными.

– Есть разница между дальневосточными миноритарными акционерами и западными?

– Чем дальше на восток, тем акционеры активнее. Здесь люди не боятся задавать вопросы, нередко очень острые. Здесь гораздо больше людей состоятельных, сделавших сознательный выбор в пользу Сбербанка, целенаправленно скупавших акции с рынка. Поэтому они особенно заинтересованы в получении максимальной информации о положении дел, планах и возможностях развития банка. Это радует, хотя, признаюсь, что мы не очень ожидали такой активности, предполагали большую долю пассивности. Для нас поведение дальневосточных акционеров стало приятным открытием.

Есть разный уровень заинтересованности, проявляемый составом задаваемых вопросов. Например, даже острые, но поверхностные вопросы, не затрагивающие глубин проблематики, могут свидетельствовать о том, что превалируют спекулятивные настроения и акционеры готовы продавать свои ценные бумаги. Если же звучат вопросы стратегического характера, это означает, что в среде акционеров преобладают серьезные намерения, предполагающие долгосрочные партнерские связи с банком. Озвученные в Хабаровске вопросы дальневосточных акционеров говорят о том, что люди здесь связывают себя со Сбербанком всерьез и надолго.

– За счет чего Сбербанку удается избегать спорных и проблемных ситуаций со своими акционерами?

– Здесь я бы выделил два ключевых момента. Первая причина – новая команда во главе с Германом Оскаровичем ГРЕФОМ показывает реально очень хорошие результаты. Есть даже такая фраза: «Научили слона танцевать». Может быть, он, в силу своих размеров, еще что-то задевает в посудной лавке, но то, что он танцует, – это факт. Сбербанк стал современным финансовым учреждением, лучше многих российских банков, что не дает серьезных поводов для критики и тем более скандалов.

Вторая причина – деятельность нашего комитета. Мы работаем уже два года, осуществляем непрерывное взаимодействие между акционерами и менеджментом банка, что снимает многие конфликты без привлечения судебных органов и прессы. Те, у кого цель – не пиар на скандале, а разрешение сложного для них вопроса, в абсолютном большинстве случаев достигают ее при обращении в наш комитет. Чаще всего при изучении конфликта оказывается, что дело в недостатке информации, и между банком и акционером существуют лишь незначительные недоразумения, которые довольно легко устраняются при нашем посредничестве. При этом мы заботимся не только о соблюдении интересов отдельных акционеров, но и не позволяем мелким частным вопросам отвлекать менеджмент банка от решения стратегических задач развития. Это обеспечивает усиление позиций Сбербанка в настоящем и будущем, дает всем нам возможность получать хорошую прибыль от его деятельности сегодня и завтра.