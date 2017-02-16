www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.77 р. 100 JPY: 49.58 р.
EUR: 60.02 р. 10 CNY: 82.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Правительство Хабаровского края и Банк "Открытие" заключили соглашение о сотрудничестве

16 Февраля 2017, 11:50 | Хабаровск
В Хабаровске состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Правительством Хабаровского края и банком «Открытие», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
 
Подписи под документом поставили первый заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по экономическим вопросам Василий Шихалёв и член правления, руководитель корпоративного блока банка «Открытие» Геннадий Жужлев.

Стороны договорились о взаимодействии при решении приоритетных задач: социально-экономического развития края, укрепления его экономического и промышленного потенциалов, реализации инвестиционных проектов и программ, обеспечения населения и организаций широким спектром высококачественных банковских услуг.

Сотрудничество будет развиваться в области кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Хабаровского края, в том числе в рамках государственных программ, а также программ кредитно-гарантийной поддержки федеральных институтов развития предпринимательства. Особое внимание будет уделено сопровождению внешнеэкономической деятельности организаций, работающих на территории Хабаровского края, и их кредитованию в рамках международного финансирования проектов, связанных с импортом и экспортом товаров. Банк также примет участие в реализации социальных проектов Хабаровского края.

При этом реализация конкретных проектов и программ будет осуществляться на основании отдельных соглашений между краем и банком "Открытие", заключенных на конкурсной основе с соблюдением норм законодательства РФ.

«Сегодня как никогда актуальны вопросы поддержки малого и среднего бизнеса, особенно в части получения доступного финансирования. Также для края очень важна тема поддержки экспортеров, ведь сегодня многие компании из нашего региона выходят на международные рынки. Поэтому рассчитываем, что благодаря взаимодействию с банком «Открытие», мы сможем дать предпринимателям новые возможности для реализации   их бизнес-проектов» - отметил первый заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по экономическим вопросам Василий Шихалёв.

«Цель заключенного нами договора - сотрудничество в области среднесрочного и долгосрочного финансирования инфраструктурных проектов. Уже сейчас есть целый ряд инициатив, к реализации которых мы намерены приступить в самые короткие сроки. В целом мы рассматриваем Дальний Восток как один из приоритетных регионов с точки зрения качественного развития нашего бизнеса», - подчеркнул руководитель корпоративного блока банка «Открытие» Геннадий Жужлев.

Автор фото - Вячеслав Реутов.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: открытие  банк 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru