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В Сбербанке создается "Деловая среда"
Дальневосточный Сбербанк намерен наращивать свою долю на рынке банковских услуг. Такую задачу поставил перед новым председателем территориального банка Евгением ТИТОВЫМ глава Сбербанка России Герман ГРЕФ.
- Сегодня главная задача Сбербанка на Дальнем Востоке - обеспечить дальнейший рост доли на региональном рынке. Причем такой рост, который стал бы, несомненно, плюсом для экономики региона, - сказал Евгений Титов во время своей первой пресс-конференции в должности председателя Дальневосточного банка Сбербанка России, которую он занял 29 декабря 2011 года. И добавил: - Могу уверенно сказать, что задачу я выполню.
Досье «ЗР»
Сегодня на обслуживании Дальневосточного Сбербанка находятся 46 тыс. корпоративных клиентов, в нем открыты 12,1 млн банковских счетов физических лиц на общую сумму свыше 171 млрд рублей. По данным на 01.01.2012 г., доля банка в кредитовании юридических лиц составляла 31,3%, населения - 33,7%. Кредитный портфель банка составляет 172,7 млрд рублей, из которых 84,8 млрд рублей выданы крупному и среднему бизнесу, 19,3 млрд рублей – малому бизнесу, 68,6 млрд рублей – населению.
Говоря о работе банка с предприятиями и предпринимателями, Евгений Титов отметил рост кредитного портфеля по юрлицам в минувшем году на 41%, подчеркнув:
- Увеличение нашей доли на рынке – это всегда плюс для региона: мы несем выгодные предложения, развивающие местные предприятия, и становимся локомотивом роста экономики.
Наращивая свое присутствие, Дальневосточный Сбербанк намерен активизировать работу с малым бизнесом. В банке создается программа «Деловая среда», предполагающая вывод новых выгодных кредитных предложений, повсеместное открытие в регионах Центров развития бизнеса. Уже в I полугодии 2012 года на Дальнем Востоке появится новый продукт «Бизнес-старт», хорошо зарекомендовавший себя на других территориях. Вопреки распространенному мнению о крайней консервативности кредитной политики банка, отягченной массой завышенных требований к заемщику, в его продуктовой линейке кредиты можно получить без поручительства и без залога. Уникальные условия с применением дисконтной шкалы предоставляются участникам зарплатных проектов.
- Мы осуществляем анализ предлагаемых бизнесом идей, сравниваем его с технологией развития Сбербанком подобных проектов на других территориях страны и выдаем клиентам не просто советы, а расчеты, позволяющие правильно учесть имеющиеся риски, сформировать выигрышную стратегию финансирования, - говорит Евгений Титов. - Подтверждением эффективности данного подхода служит высокое качество кредитного портфеля, в котором крайне низка доля просроченной задолженности.
Дальневосточный Сбербанк финансирует 716 инвестиционных проектов во всех отраслях экономики, и, судя по всему, это направление получит развитие. Условия инвестиционного или проектного кредитования председатель Дальневосточного Сбербанка относит к безусловным преимуществам своего учреждения:
- Из тех, кто участвует в проектном финансировании, пожалуй, Сбербанк, выдает самые длинные деньги. Практика показывает, что при сроках окупаемости свыше 5 лет, наше кредитное предложение часто является наиболее конкурентоспособным. Кроме того, у нас нет такого понятия, как ограничение суммы доступных средств. Мы можем осилить любой инвестиционный проект.
Оценивая работу своих коллег из региональных банков, Евгений Титов отметил довольно высокий уровень сервисных функций, заявив, что все имеющиеся достоинства их работы намерен перенести в практику своего банка.
Досье «ЗР»
Евгений Викторович Титов родился в 1970 г. в Ставропольском крае. В Сбербанке – с 1993 г. В 2007–2010 гг. занимал должность заместителя председателя Северо-Кавказского банка Сбербанка России. С января по декабрь 2011 г. – заместитель директора управления по работе с филиалами Сбербанка России, руководитель программы переформатирования сети подразделений банка.
Александр ЗУБОВ, «Золотой Рог».
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