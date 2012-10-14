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200 золотых монет купил один клиент
Клиент Дальневосточного Сбербанка приобрел в дополнительном офисе №119 в Хабаровске сразу 200 золотых инвестиционных монет «Т-Леопард». Стоимость покупки превысила 3 млн рублей, сообщает пресс-служба банка.
Монета «Т-Леопард» из Олимпийской серии «Сочи-2014» имеет нестандартную прямоугольную форму. На ее оборотной стороне расположено рельефное изображение леопарда - официального талисмана XXI Олимпийских зимних игр 2014 года.
«Монеты Сбербанка – это хороший способ вложения сбережений. К тому же, клиенты часто приобретают их в качестве подарка или для пополнения собственной коллекции, - отмечает руководитель дополнительного офиса Евгения ДОБРЯКОВА, - Одна из самых покупаемых сегодня монет - «Георгий Победоносец». Она создана из золота наивысшей 999 пробы, что подтверждено соответствующими сертификатами».
По сообщению пресс-службы, Сбербанк предлагает множество различных серий, наиболее популярными из которых являются «Сочи-2012», «Сказки Пушкина», «Виктор Цой» и ряд других.
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