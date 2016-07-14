Прибыль российских банков выросла в семь раз

Прибыль российских кредитных организаций за первое полугодие текущего года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в семь раз, с 51 миллиарда до 360 миллиардов рублей. Об этом в среду, 13 июля, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на данные ЦБ.

Объем вкладов физических лиц с начала года сократился на 0,7 процента — до 23,06 миллиарда рублей. При этом по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года в июне 2016-го он вырос на 15,9 процента.

Прибыль российских кредитных организаций за первое полугодие текущего года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в семь раз, с 51 миллиарда до 360 миллиардов рублей.

Объем вкладов физических лиц с начала года сократился на 0,7 процента — до 23,06 миллиарда рублей. При этом по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года в июне 2016-го он вырос на 15,9 процента.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.