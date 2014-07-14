ВТБ 24 открыл в Хабаровске первый в ДФО офис private banking

До конца 2014 года офис ВТБ 24 private banking откроется и во Владивостоке

Хабаровский офис ВТБ 24 private banking будет специализироваться на обслуживании владельцев пакетов премиальных услуг банка. Это уже 15-й по счету подобный офис ВТБ 24 в России.

Клиентам нового офиса доступны классические банковские и инвестиционные продукты группы ВТБ: вклады с повышенной доходностью, брокерское обслуживание, "семейный офис", структурные продукты.

До конца года ВТБ 24 планирует увеличить количество офисов private banking до 18. Отделения будут представлены во всех крупных городах России, в том числе, во Владивостоке.

Private banking - индивидуальное премиальное обслуживание владельцев крупного капитала и членов их семей. ВТБ 24 развивает сегмент private banking с 2008 года. На данный момент офисы формата private banking работают в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Воронеже, Екатеринбурге, Новосибирске и других городах.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток