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ВТБ 24 открыл в Хабаровске первый в ДФО офис private banking
До конца 2014 года офис ВТБ 24 private banking откроется и во Владивостоке
Хабаровский офис ВТБ 24 private banking будет специализироваться на обслуживании владельцев пакетов премиальных услуг банка. Это уже 15-й по счету подобный офис ВТБ 24 в России.
Клиентам нового офиса доступны классические банковские и инвестиционные продукты группы ВТБ: вклады с повышенной доходностью, брокерское обслуживание, "семейный офис", структурные продукты.
До конца года ВТБ 24 планирует увеличить количество офисов private banking до 18. Отделения будут представлены во всех крупных городах России, в том числе, во Владивостоке.
Private banking - индивидуальное премиальное обслуживание владельцев крупного капитала и членов их семей. ВТБ 24 развивает сегмент private banking с 2008 года. На данный момент офисы формата private banking работают в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Воронеже, Екатеринбурге, Новосибирске и других городах.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток
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