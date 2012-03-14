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Инфляция в Хабаровском крае с начала года составила 0,4%
14 Марта 2012, 21:40 | Хабаровск
Индекс потребительских цен в Хабаровском крае в феврале 2012 года составил 100,2%, с начала года - 100,4%, сообщили агентству «Интерфакс - Дальний Восток» в управлении Хабаровскстата.
В том числе продовольственные товары без учета алкогольных напитков подорожали на 0,6% (рост с начала года - 1,3%), цены на алкоголь выросли на 1,2% (с начала года - на 2,2%). Цены на непродовольственные товары увеличились на 0,1% (с начала года - на 0,3%) Цены на услуги, оказываемые жителям региона, в феврале снизились на 0,4% (с начала года - на 0,6%).
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