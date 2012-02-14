НОМОС-РЕГИОБАНК открыл офис в Благовещенске

Новый операционный офис предоставляет полный спектр услуг для корпоративных клиентов, малого бизнеса и частных лиц, в т. ч. расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, торговое и проектное финансирование, сопровождение ВЭД, инструменты управления финансами, зарплатные проекты, корпоративные карты и обслуживание по системе БАНК-КЛИЕНТ.

«Выход на новый для нас рынок в Амурской области подтверждает нашу устойчивость и является плановым шагом в рамках стратегии развития банка, направленным на удовлетворение потребностей наших клиентов», - рассказали «ЗР» в пресс-службе банка. Теперь НОМОС-РЕГИОБАНК представлен в ключевых экономических точках региона - в Хабаровском и Приморском краях, ЕАО и в Амурской области.

«Золотой Рог Хабаровск».