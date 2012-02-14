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ВТБ24 выходит на средний бизнес Хабаровска
Банк ВТБ24 в 2012 году планирует вдвое увеличить объемы кредитования малого бизнеса и начать работу с новыми для себя сегментом. Об этом на пресс-конференции в Хабаровске рассказал президент – председатель правления ВТБ24 Михаил ЗАДОРНОВ.
На начало года портфель кредитов банка, выданных малому бизнесу Хабаровского края, составил 450 млн руб. По сравнению с 2010 года прирост на 65%. Определяющий фактор для развития данного направления в 2012 году ВТБ24 видит в расширении границы кредитования малого бизнеса для предприятий с годовым оборотом до 300 млн рублей.
- Это новый для банка сегмент более крупных компаний, который требует специального подхода. На «орбиту» кредитования ВТБ24 попадут новые сектора реальной экономика, такие как производство продуктов питания, транспортные услуги, строительство и др., - подчеркнул Михаил Задорнов. – Будет расширена продуктовая линейка для малых предприятий, изменится политика оценки рисков и залогов в сторону повышения лояльности. Также мы прогнозируем сокращение доли розничной торговли в портфеле бизнес-кредитования, которая ранее достигала 90%, и увеличение до 40% доли кредитов на инвестиционные цели.
Хабаровским филиалом банка ВТБ24 на начало года привлечено около 19 млрд руб., прирост за 2011-й превысил 3 млрд рублей. Кредитный портфель филиала - почти 9 млрд руб., наибольшую долю в нем занимают потребительские кредиты (50%) и ипотека (31%). Объем ипотечного кредитования в крае за год увеличился в 2,6 раза, причем 30% кредитов выданы на строящееся жилье. И, по словам управляющего филиалом ВТБ24 в Хабаровске Александра ПАЛЬЦЕВА, в банке ожидают дальнейшего роста ипотеки, несмотря на повышение ставок.
Глеб АЛЕНИШКО, «Золотой Рог Хабаровск».
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