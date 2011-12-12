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ОСАГО: выплаты растут
За 10 месяцев 2004 года Росгосстрах в Хабаровском крае урегулировал 1300 страховых случаев по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО), выплатив 23 клиентам максимальные суммы - 120 тыс. рублей.
Как сообщили корреспонденту газеты "ЗР" в Хабарорске" в администрации филиала страховой компании, общий объем выплат за этот период составил 43,5 млн рублей. В третьем квартале, по сравнению с первым, количество обращений и суммы страховых выплат выросли более чем в два раза. Средняя выплата по одному страховому случаю в Хабаровском крае составляет в Росгосстрахе около 35 тыс. рублей.
"Тенденция роста уровня выплат продолжает сохраняться, и, по нашим прогнозам, убыточность обязательного страхования автогражданской ответственности достигнет своего пика через два-три года. В таких условиях на рынке страхования ОСАГО смогут остаться только крупные страховщики, обладающие дифференцированным портфелем", - считает директор филиала Росгосстраха в Хабаровском крае Павел ШОПИН. Стремясь максимально сократить время клиентов, которое они тратят на получение страховых выплат, Росгосстрах развернул по всей стране уникальную сеть Центров урегулирования убытков. Ежедневно только в Хабаровский центр обращаются в среднем 15 автовладельцев.
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