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ОСАГО: выплаты растут

12 Декабря 2011, 02:00 | Хабаровск

За 10 месяцев 2004 года Росгосстрах в Хабаровском крае урегулировал 1300 страховых случаев по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО), выплатив 23 клиентам максимальные суммы - 120 тыс. рублей.

Как сообщили корреспонденту газеты "ЗР" в Хабарорске" в администрации филиала страховой компании, общий объем выплат за этот период составил 43,5 млн рублей. В третьем квартале, по сравнению с первым, количество обращений и суммы страховых выплат выросли более чем в два раза. Средняя выплата по одному страховому случаю в Хабаровском крае составляет в Росгосстрахе около 35 тыс. рублей.

"Тенденция роста уровня выплат продолжает сохраняться, и, по нашим прогнозам, убыточность обязательного страхования автогражданской ответственности достигнет своего пика через два-три года. В таких условиях на рынке страхования ОСАГО смогут остаться только крупные страховщики, обладающие дифференцированным портфелем", - считает директор филиала Росгосстраха в Хабаровском крае Павел ШОПИН. Стремясь максимально сократить время клиентов, которое они тратят на получение страховых выплат, Росгосстрах развернул по всей стране уникальную сеть Центров урегулирования убытков. Ежедневно только в Хабаровский центр обращаются в среднем 15 автовладельцев.

Автор: Игорь Смагер
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