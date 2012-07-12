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До конца года на дороги Хабаровского края потратят еще 5 млрд руб.
ХАБАРОВСК, 11 июля, ZRPRESS. В 2012 году на строительство дорог в Хабаровском крае будет выделено более 5 млрд рублей, из них 4,1 млрд – из средств федерального бюджета.
По данным пресс-службы краевого правительства, деньги, выделяемые в рамках ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года», будут направлены на строительство и реконструкцию автодорог регионального значения – прежде всего, трасс «Хабаровск – Лидога – Ванино», «Селихино – Николаевск-на-Амуре», «Комсомольск-на-Амуре – Березовый – Амгунь – Могды – Чегдомын». До конца текущего года будет введено в эксплуатацию 27 км автодорог.
Кроме этого, часть средств поступит на продолжение строительства автодорожного моста через протоку Амурская на остров Большой Уссурийский, сдача которого запланирована на 2013 год.
Глеб АЛЕНИШКО, «Золотой Рог».
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