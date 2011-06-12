ВТБ гарантирует возврат НДС

Хабаровский филиал банка ВТБ предоставил гарантию возврата возмещенного НДС на сумму 214, 2 млн рублей ООО «Хабаровская топливная компания» (группа компаний «Трансбункер»).

Гарантия выдана в рамках установленного на компанию кредитно-документарного лимита, объем лимита составляет 1 млрд рублей, срок действия 1 год. Благодаря полученной гарантии предприятие получит возмещение НДС по итогам 1 кв. 2011г. из бюджета досрочно, до проведения налоговыми органами камеральной проверки данных налоговой декларации. Срок такой проверки, согласно закону, составляет три месяца.

Досье "ДК"

Банк ВТБ осуществляет выдачу гарантий возврата НДС в рамках реализации мер Правительства Российской Федерации по поддержке реального сектора экономики. ВТБ одним из первых начал выдавать гарантии в пользу налоговых органов в рамках статьи 176.1 Налогового кодекса РФ «Заявительный порядок возмещения налога». Использование гарантий возврата НДС направлено на стимулирование российского экспорта.