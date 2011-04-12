Коллекторы поработали на прибыль

ОАО «Первое коллекторское бюро» (Хабаровск) по итогам 2010 года получило чистую прибыль в размере 203,897 млн рублей, что более чем в два раза превышает показатель прибыли за 2009 год.

По данным компании, портфель проблемной задолженности, находящийся в управлении Бюро, на IV квартал 2010 года превышал 30 млрд рублей. Общее количество кредитных дел заемщиков, с которыми в настоящее время осуществляется работа, - более 900 тыс.