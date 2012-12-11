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Возрождение в Bottichelli
Банк «Возрождение» и Торговый Дом Bottichelli объявили о старте в Хабаровске специальной совместной программы для клиентов. С 1 декабря при расчетах за покупки картами банка «Возрождение» сегмента Platinum и Gold в магазинах Bottichelli и «КАРО-бутик» покупатели получают скидку в размере 10%.
«На примере этого проекта мы хотели продемонстрировать нашим клиентам, что кредитная карта – это не только удобный инструмент расчетов за покупки, но и возможность получить доступ к дополнительным средствам в любой момент, когда это необходимо, а также спланировать свой бюджет, используя льготный период для возвращения кредитной задолженности. Для торговых точек такие проекты также важны, потому что они привлекают дополнительных клиентов и увеличивают обороты компании», - передает слова управляющего Хабаровским филиалом банка «Возрождение» Глеба КЛИМЕНКО пресс-служба филиала.
«Мы ценим и любим своих покупателей, поэтому стараемся не только с каждым годом расширять ассортимент одежды и обуви от известных мировых брендов, но и делать их более доступными. Наши постоянные клиенты получают дисконтные карты. Мы надеемся, что держатели премиальных карт банка «Возрождение» также станут нашими покупателями»,- подчеркнул владелец ТД Bottichelli Сергей ТУГАШЕВ.
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