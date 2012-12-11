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Банку предложили пустить деньги в хабаровскую трубу
В Хабаровске начал работу «Балтийский банк». Приехавший на открытие офиса вице-президент банка Игорь ИВАНОВ выразил на встрече с мэром краевого центра Александром СОКОЛОВЫМ намерение оказывать поддержку муниципалитету и городским предприятиям в реализации проектов, имеющих важное значение для города.
Он также сообщил, что вслед за первым офисом вскоре начнут свою работу в городе еще два: «Мы обладаем ресурсами для кредитования и инвестирования муниципальных объектов. Сегодня основными клиентами являются физические лица, нас интересует взаимодействие с местным муниципалитетом». Как сообщает пресс-центр городской администрации, мэр со своей стороны пообещал ознакомиться с условиями кредитования и рассмотреть возможные пути сотрудничества: «Основной объект, требующий вложений, - ремонт тепломагистральных сетей. Бюджет города не может покрыть эти расходы, поэтому хотелось бы привлечь инвесторов-застройщиков. Конечно, большое значение имеет долгосрочность выдачи заемных средств и процентная привлекательность.
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