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Внешнеторговый оборот Ванинской таможни составил $1 млрд 94 млн
По итогам третьего квартала 2011 года Ванинской таможней (Хабаровский край) перечислено в доход федерального бюджета РФ таможенных пошлин, налогов в размере 583,78 млн рублей.
По итогам работы за 9 месяцев 2011 года значение уровня взимания таможенных пошлин, налогов составило 138% от установленного планового значения. При установленном контрольном задании в размере 4 млрд 274 млн руб., в доход федерального бюджета РФ таможенных пошлин, налогов перечислено 5 млрд 878 млн рублей.
За отчетный период Ванинской таможней было оформлено 2409 деклараций на товар, из них на долю импорта приходится 14,61% деклараций, на долю экспорта – 85,39%
За 9 месяцев 2011 года Ванинской таможней оформлено 1975 электронных деклараций на товар, что составило 81,98% от всего числа оформленных деклараций.
Внешнеторговый оборот таможни за отчетный период составил $1 млрд 94 млн, грузооборот – 2 млрд 123 тыс. тонн.
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