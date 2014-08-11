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Сбербанк собрался ежегодно обучать по 100 тысяч желающих начать свой бизнес

11 Августа 2014, 15:55 | Хабаровск

Вице-президент Сбербанка России по малому бизнесу Андрей Шаров посетил с рабочим визитом Дальневосточный банк Сбербанка. Представитель Банка пообщался с сотрудниками и клиентами Центра развития бизнеса (ЦРБ) «Пушкинский», а также провел встречу с руководителями бизнес-объединений Хабаровского края.     

«Наша главная задача – стать основным банком-партнером малого бизнеса в стране, – подчеркнул Андрей Шаров, вице-президент ОАО «Сбербанк России» по малому бизнесу. – Это означает, что любой предприниматель, который хочет начать бизнес, может прийти в любой ЦРБ, а их в стране порядка 200, и бесплатно получить необходимое образование. Не менее востребованы эти знания и у опытных предпринимателей. Потому что бизнес – это не просто призвание: это профессия, а любой профессии нужно учиться, и учиться постоянно. Ежегодно мы хотим обучать 100 тысяч желающих начать свой бизнес».

«Второй момент: помимо знаний, нужен и стартовый капитал, поэтому Сбербанк предлагает кредит «Бизнес-Старт» для работы по успешной франшизе либо типовому бизнес-плану. Хочу отметить, что «Бизнес-Старт» будет успешным в том случае, если мы привяжем проекты развития бизнеса к проектам развития городов. Допустим, в Хабаровске необходимы прачечные, химчистки, автомастерские, причем не абстрактные, а на конкретных улицах – на улице Муравьева-Амурского, Пушкина и т.д. Когда мы привязываем наш банковский кредит к конкретной улице и дому, это означает, что предприниматель открывает успешный бизнес», – добавил Андрей Шаров.

«На базе ЦРБ «Пушкинский» мы создаем многофункциональный центр развития бизнеса совместно с Правительством Хабаровского края. Уже в сентябре 2014 года в нашем офисе будет представлен широкий спектр услуг федеральных органов исполнительной власти по принципу «единого окна». Это существенно упростит процедуру создания и регистрации собственного бизнеса», – отметил Евгений Титов, Председатель Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России».

Справочно:

Сегодня клиентами Дальневосточного Сбербанка являются более 65 тысяч представителей малого и микробизнеса. Общий кредитный портфель по этому направлению составляет 24,7 млрд. рублей, из них 6,6 млрд. рублей – нецелевой кредит «Доверие». Доля рынка по кредитованию малого бизнеса – 32,4%. Объем размещенных в банке средств сегмента малый и микробизнес составляет 23,5 млрд. рублей. На территории обслуживания ДВБ действует 9 ЦРБ, которые расположены в Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Благовещенске, Биробиджане, Артеме, Находке и Уссурийске.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Хабаровск.

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Теги: сбербанк  малый бизнес 



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